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monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 31 жов, 2024 12:32
Amethyst написав: David_pl написав: WallNutPen написав:
100 грн. дадут если банк сам пришлет вам такое предложение...
а вообще смысл есть перевыпускать черную? (сообщение пришло)
Если уже купил/активировал атб-шную моно визу
Ну 100 (вернее 80.5) ж дадуть
але в мене було повідомлення, що треба це зробити до 31.10. тобто завтра вже все.
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Shaman
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Додано: Нед 03 лис, 2024 07:40
Amethyst написав:Искатель
, они вам сразу поверят, но не злоупотребляйте
Хочу докупити в Моно євро овдп ,чи є якісь обмеження - офіційно зп 120к та менша пенсія, планував купити 10 шт.
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sens
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Додано: Вів 12 лис, 2024 15:04
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Ірина_
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Додано: Пон 25 лис, 2024 08:31
Підкажіть, а з коментарем переказ на картку не зі списку контактів тепер не можно відправити? Чи так завжди було? Дивно.
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Feh14
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Додано: Пон 02 гру, 2024 19:44
місяць тільки почався а мені прилетіло обмеження, 5к гривень максимум до кінця місяця можу перекинувати на карти інші
або надавайте документи яких не існує
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quadro_tony_da
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Додано: Чет 12 гру, 2024 13:35
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Amethyst
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Додано: П'ят 13 гру, 2024 11:14
quadro_tony_da написав:
місяць тільки почався а мені прилетіло обмеження, 5к гривень максимум до кінця місяця можу перекинувати на карти інші
або надавайте документи яких не існує
Може тойво, не хочете з мастера на візу переходити?
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Boundless
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Додано: П'ят 13 гру, 2024 23:14
Boundless написав: quadro_tony_da написав:
місяць тільки почався а мені прилетіло обмеження, 5к гривень максимум до кінця місяця можу перекинувати на карти інші
або надавайте документи яких не існує
Може тойво, не хочете з мастера на візу переходити?
А це вони десь заявляли, що таке обмеження буде їх "батогом" за неперехід?
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won
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Додано: Суб 14 гру, 2024 10:47
won написав: Boundless написав: quadro_tony_da написав:
місяць тільки почався а мені прилетіло обмеження, 5к гривень максимум до кінця місяця можу перекинувати на карти інші
або надавайте документи яких не існує
Може тойво, не хочете з мастера на візу переходити?
А це вони десь заявляли, що таке обмеження буде їх "батогом" за неперехід?
То був жарт, але горох, ще той жук, може й не таке придумати
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Boundless
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Додано: Суб 14 гру, 2024 11:50
quadro_tony_da написав:
або надавайте документи яких не існує
о каких документах идет речь?
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Setta
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