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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 248249250251

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 3.9 5 67
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
3
2- Погане. Некомпетентне.
10%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
21
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
40%
27
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 19:02

Re: monobank

какая последняя версия, в которой можно вернуться с нового дизайна на старый?
siem4020
 
Повідомлень: 88
З нами з: 03.03.20
Подякував: 6 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 12:03

  siem4020 написав:какая последняя версия, в которой можно вернуться с нового дизайна на старый?

1.46.8, шукайте на apkmirror
won
 
Повідомлень: 38
З нами з: 15.05.24
Подякував: 80 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 19:12

Re: monobank

  won написав:1.46.8

а где там переключатель "туда-обратно"?
я не вижу-(
siem4020
 
Повідомлень: 88
З нами з: 03.03.20
Подякував: 6 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 17:59

Amethyst мені нещодавно теж нарахували кешбек за перевипуск а ще компенсували витрати на податок (оскільки податок підняли і при виводі кешбеку сума більша). Як на мене це Вау) :D
velickok999
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Повідомлень: 3
З нами з: 18.11.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 20:48

Re: monobank

  velickok999 написав:а ще компенсували витрати на податок


по собственной инициативе?
siem4020
 
Повідомлень: 88
З нами з: 03.03.20
Подякував: 6 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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  #<1 ... 248249250251
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