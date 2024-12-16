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monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 14 гру, 2024 19:02
какая последняя версия, в которой можно вернуться с нового дизайна на старый?
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siem4020
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Додано: Нед 15 гру, 2024 12:03
siem4020 написав:
какая последняя версия, в которой можно вернуться с нового дизайна на старый?
1.46.8, шукайте на apkmirror
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won
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Додано: Нед 15 гру, 2024 19:12
won написав:
1.46.8
а где там переключатель "туда-обратно"?
я не вижу-(
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siem4020
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Додано: Пон 16 гру, 2024 20:48
velickok999 написав:
а ще компенсували витрати на податок
по собственной инициативе?
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siem4020
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Додано: Пон 16 гру, 2024 21:17
siem4020 Так) Якщо чесно, то я навіть і не підозрювала що має бути кешбек)
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velickok999
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Додано: Пон 16 гру, 2024 22:38
Олег Гороховський заявив
Запускаємо Дія.Картку
Вона має стати єдиним місцем для всіх-всіх державних виплат. Першою виплатою там буде єКнига. Але сподіваюся, усі поточні програми незабаром теж переїдуть туди.
А ще, туди теоретично можна буде отримувати зарплату, стипендії, соціальні виплати та навіть власні кошти. Але на це потрібно відповідні законодавчі зміни.
На-реш-ті! Нарешті кожна нова виплата від держави не створюватиме вам у гаманці +1 картку. Схрестимо пальці, щоб все працювало, як задумується.
Навіть якщо зараз у вас немає держвиплат, раджу відкрити Дія.Картку заздалегідь.
P.S. Оновіть застосунок. Версія іOS на ревʼю в Apple. Чекаємо її найближчим часом
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velickok999
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Додано: Пон 16 гру, 2024 23:20
velickok999 написав:
компенсували витрати на податок
а в каком виде и на каком этапе это было сделано?
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siem4020
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Amethyst
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Додано: Вів 17 гру, 2024 01:46
В этом месяце переводил пару раз на свою карту ПриватБанка по 10к что бы закрыть кредитку, а неделю назад перевел знакомому на карту моно 23к, после чего получил сообщение, что до конца месяца могу перевести с карты только 5к, и что вообще у меня теперь ограничение 50к в месяц. И если я хочу больше, то мне нужно нужно предоставить справку о доходах. А я уже долгое время не работаю и предоставить нечего... И вроде мне и 50к лимита норм, но как-то не спокойно на душе. Не понимаю, стоит ли мне что-то предпринимать или ничего не делать. Не подскажите?
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