|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 14 гру, 2024 19:02
Re: monobank
какая последняя версия, в которой можно вернуться с нового дизайна на старый?
Додано: Нед 15 гру, 2024 12:03
Додано: Нед 15 гру, 2024 19:12
Re: monobank
Додано: Пон 16 гру, 2024 17:59
Amethyst мені нещодавно теж нарахували кешбек за перевипуск а ще компенсували витрати на податок (оскільки податок підняли і при виводі кешбеку сума більша). Як на мене це Вау)
Додано: Пон 16 гру, 2024 20:48
Re: monobank
Додано: Пон 16 гру, 2024 21:17
siem4020 Так) Якщо чесно, то я навіть і не підозрювала що має бути кешбек)
Додано: Пон 16 гру, 2024 23:20
Re: monobank
|