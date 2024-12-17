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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 249250251252

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monobank 3.9 5 67
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
3
2- Погане. Некомпетентне.
10%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
21
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
40%
27
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 11:00

Re: monobank

Мне интересно на основании чего эти ограничения юридически?Я понимаю на основании чего ограничения в 150 тысяч - постанова НБУ.А вот эти вот "волевые" решения гороховского?Завтра моно нужны будут деньги и он что бы предотвратит их отток введёт ограничения на переводы в 5 тыс. в месяц.Ну и индивидуальные ограничения клиентов: у кого-то 150 , у кого-то 50 с юридической точки зрения как по мне тоже выглядят не очень.

Купил билет с Киева до Львова.В Виннице тебе говорят: выходи, ты дальше не едешь, твой лимит поездок в этом месяце закончился.Мы считаем что ты слишком часто ездишь и поэтому наркотик возиш.
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  #<1 ... 249250251252
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