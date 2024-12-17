|
|
|
monobank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 17 гру, 2024 11:00
Мне интересно на основании чего эти ограничения юридически?Я понимаю на основании чего ограничения в 150 тысяч - постанова НБУ.А вот эти вот "волевые" решения гороховского?Завтра моно нужны будут деньги и он что бы предотвратит их отток введёт ограничения на переводы в 5 тыс. в месяц.Ну и индивидуальные ограничения клиентов: у кого-то 150 , у кого-то 50 с юридической точки зрения как по мне тоже выглядят не очень.
Купил билет с Киева до Львова.В Виннице тебе говорят: выходи, ты дальше не едешь, твой лимит поездок в этом месяце закончился.Мы считаем что ты слишком часто ездишь и поэтому наркотик возиш.
-
посетитель
-
-
- Повідомлень: 1311
- З нами з: 22.12.18
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 203 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 17 гру, 2024 15:16
посетитель написав:
Мне интересно на основании чего эти ограничения юридически?Я понимаю на основании чего ограничения в 150 тысяч - постанова НБУ.А вот эти вот "волевые" решения гороховского?Завтра моно нужны будут деньги и он что бы предотвратит их отток введёт ограничения на переводы в 5 тыс. в месяц.Ну и индивидуальные ограничения клиентов: у кого-то 150 , у кого-то 50 с юридической точки зрения как по мне тоже выглядят не очень.
Купил билет с Киева до Львова.В Виннице тебе говорят: выходи, ты дальше не едешь, твой лимит поездок в этом месяце закончился.Мы считаем что ты слишком часто ездишь и поэтому наркотик возиш.
Банки зобов'язані впроваджувати ризик-орієнтований підхід та розробляти внутрішні правила фін. шмону. НБУ ще й активно штрафує тих, хто цього не робить. Фактично, вони хоч від 1 грн мвють зривати СТОП-сигнал, якщо вважають, що гривня підозріла. Тут банки розробили дуже дієве правило, що хто проганяє більше 50к, проходить глибинний огляд порожнин тіла - НБУ буде хвалити за таку пильність та сумлінне дотримання законодавства про шмон.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 8632
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 360 раз.
- Подякували: 1213 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 5956
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 455 раз.
- Подякували: 1170 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
1
1
9
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|