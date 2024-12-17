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банках (гарне і погане) / monobank monobank + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 249250251252 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку monobank 3.9 5 67 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 4% 3 2- Погане. Некомпетентне. 10% 7 3- Задовільне. Хотілося б краще. 13% 9 4- Добре. Як і повинно бути. 31% 21 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 40% 27 Всього голосів : 67 Додано: Вів 17 гру, 2024 11:00 Re: monobank Мне интересно на основании чего эти ограничения юридически?Я понимаю на основании чего ограничения в 150 тысяч - постанова НБУ.А вот эти вот "волевые" решения гороховского?Завтра моно нужны будут деньги и он что бы предотвратит их отток введёт ограничения на переводы в 5 тыс. в месяц.Ну и индивидуальные ограничения клиентов: у кого-то 150 , у кого-то 50 с юридической точки зрения как по мне тоже выглядят не очень.



Купил билет с Киева до Львова.В Виннице тебе говорят: выходи, ты дальше не едешь, твой лимит поездок в этом месяце закончился.Мы считаем что ты слишком часто ездишь и поэтому наркотик возиш. посетитель Повідомлень: 1312 З нами з: 22.12.18 Подякував: 5 раз. Подякували: 203 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 17 гру, 2024 15:16 посетитель написав: Мне интересно на основании чего эти ограничения юридически?Я понимаю на основании чего ограничения в 150 тысяч - постанова НБУ.А вот эти вот "волевые" решения гороховского?Завтра моно нужны будут деньги и он что бы предотвратит их отток введёт ограничения на переводы в 5 тыс. в месяц.Ну и индивидуальные ограничения клиентов: у кого-то 150 , у кого-то 50 с юридической точки зрения как по мне тоже выглядят не очень.



Купил билет с Киева до Львова.В Виннице тебе говорят: выходи, ты дальше не едешь, твой лимит поездок в этом месяце закончился.Мы считаем что ты слишком часто ездишь и поэтому наркотик возиш. Мне интересно на основании чего эти ограничения юридически?Я понимаю на основании чего ограничения в 150 тысяч - постанова НБУ.А вот эти вот "волевые" решения гороховского?Завтра моно нужны будут деньги и он что бы предотвратит их отток введёт ограничения на переводы в 5 тыс. в месяц.Ну и индивидуальные ограничения клиентов: у кого-то 150 , у кого-то 50 с юридической точки зрения как по мне тоже выглядят не очень.Купил билет с Киева до Львова.В Виннице тебе говорят: выходи, ты дальше не едешь, твой лимит поездок в этом месяце закончился.Мы считаем что ты слишком часто ездишь и поэтому наркотик возиш.

Банки зобов'язані впроваджувати ризик-орієнтований підхід та розробляти внутрішні правила фін. шмону. НБУ ще й активно штрафує тих, хто цього не робить. Фактично, вони хоч від 1 грн мвють зривати СТОП-сигнал, якщо вважають, що гривня підозріла. Тут банки розробили дуже дієве правило, що хто проганяє більше 50к, проходить глибинний огляд порожнин тіла - НБУ буде хвалити за таку пильність та сумлінне дотримання законодавства про шмон. Банки зобов'язані впроваджувати ризик-орієнтований підхід та розробляти внутрішні правила фін. шмону. НБУ ще й активно штрафує тих, хто цього не робить. Фактично, вони хоч від 1 грн мвють зривати СТОП-сигнал, якщо вважають, що гривня підозріла. Тут банки розробили дуже дієве правило, що хто проганяє більше 50к, проходить глибинний огляд порожнин тіла - НБУ буде хвалити за таку пильність та сумлінне дотримання законодавства про шмон. klug Повідомлень: 8632 З нами з: 18.08.14 Подякував: 360 раз. Подякували: 1213 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 17 гру, 2024 15:23 Re: monobank klug написав: НБУ буде хвалити за таку пильність НБУ буде хвалити за таку пильність Так, оцей меморандум -- це спроба банків спростити собі (не клієнтам!) життя. Банки хочуть домовитися з НБУ, щоби він їх кошмарив за перевірки понад 50К обороту Так, оцей меморандум -- це спроба банків спростити собі (не клієнтам!) життя. Банки хочуть домовитися з НБУ, щоби він їх кошмарив за перевірки понад 50К обороту Amethyst

Повідомлень: 5961 З нами з: 05.05.21 Подякував: 455 раз. Подякували: 1170 раз. Профіль 3 1 1 9 ВідповістиЦитата Додано: Вів 17 гру, 2024 17:01 Re: monobank Одна из главных функций банков - перевод денег между клиентами.А давайте мы ограничим эту функцию? Сразу же возникает встречный вопрос: а нахрена вы тогда нужны?Вернёмся на десять лет назад.



Ну и с этими меморандумами мне интересно как они видят официальную покупку квартиры/машины.Это ж даже не хочешь, всё равно дробить придется.



Про то что у нас люди по мнению многих банков на квартиру копят максимум в течение трёх лет я вообще молчу(так как документы если что принимают только за три года).



Интересно чем всё закончится в итоге. посетитель Повідомлень: 1312 З нами з: 22.12.18 Подякував: 5 раз. Подякували: 203 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 249250251252 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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