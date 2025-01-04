Додано: Вів 17 гру, 2024 17:01

Одна из главных функций банков - перевод денег между клиентами.А давайте мы ограничим эту функцию? Сразу же возникает встречный вопрос: а нахрена вы тогда нужны?Вернёмся на десять лет назад.



Ну и с этими меморандумами мне интересно как они видят официальную покупку квартиры/машины.Это ж даже не хочешь, всё равно дробить придется.



Про то что у нас люди по мнению многих банков на квартиру копят максимум в течение трёх лет я вообще молчу(так как документы если что принимают только за три года).



Интересно чем всё закончится в итоге.