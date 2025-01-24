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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 250251252253

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 3.9 5 67
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
3
2- Погане. Некомпетентне.
10%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
21
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
40%
27
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 11:35

Re: monobank

Они ж предупреждали, что с 1го числа всех перекинут
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 04:56

. Вже давно очевидно, що з точки зору НБУ, а отже і банків, заощаджень людина мати не може.


Не "не може", а "не повинна"... Бо вона ж тоді болт на владу покладе.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 14:29

NDV а за те, що вас перекинули автоматично моно хоч дав кешбек чи ні?
velickok999
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