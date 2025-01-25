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monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 05 січ, 2025 11:35
Они ж предупреждали, что с 1го числа всех перекинут
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Ferlakur
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Додано: П'ят 10 січ, 2025 04:56
. Вже давно очевидно, що з точки зору НБУ, а отже і банків, заощаджень людина мати не може.
Не "не може", а "не повинна"... Бо вона ж тоді болт на владу покладе.
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Додано: П'ят 24 січ, 2025 14:29
NDV а за те, що вас перекинули автоматично моно хоч дав кешбек чи ні?
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velickok999
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Додано: Суб 25 січ, 2025 09:58
velickok999 написав:NDV
а за те, що вас перекинули автоматично моно хоч дав кешбек чи ні?
Це щось нове, моно потрібно брати на озброєння
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