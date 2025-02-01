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Обслуговування в українських
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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monobank 3.9 5 68
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
3
2- Погане. Некомпетентне.
10%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
21
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
40%
27
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 11:35

Re: monobank

Они ж предупреждали, что с 1го числа всех перекинут
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 04:56

. Вже давно очевидно, що з точки зору НБУ, а отже і банків, заощаджень людина мати не може.


Не "не може", а "не повинна"... Бо вона ж тоді болт на владу покладе.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 14:29

NDV а за те, що вас перекинули автоматично моно хоч дав кешбек чи ні?
velickok999
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 09:58

  velickok999 написав:NDV а за те, що вас перекинули автоматично моно хоч дав кешбек чи ні?

Це щось нове, моно потрібно брати на озброєння
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 15:04

Re: monobank

Для клієнтів, які потрапили до групи «високого ризику», планується встановити ліміт на вихідні перекази в сумі до 50 тис. грн на місяць.

з 1 лютого 2025 року — у сумі до 150 тис. грн на місяць;
з 1 червня 2025 року — у сумі до 100 тис. грн на місяць.

Кого не стосуватиметься
Ліміти не стосуватимуться клієнтів, доходи яких підтверджені, наприклад, тих, хто отримує зарплату на банківські картки, та волонтерів.

У мене наче і дохід підтверджений, але ліміт на IBAN все одно встановили. Не 150 тис., трохи більше :|
Computer
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 15:08

  Computer написав:У мене наче і дохід підтверджений, але ліміт на IBAN все одно встановили. Не 150 тис., трохи більше :|

А где вы смотрите этот лимит?
Или для этого надо попробовать провести СЭП?
Driver
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 15:36

Driver, можна побачити при ініціалізації переказу. Також на екрані «Обмеження НБУ»

ЗображенняЗображення
Computer
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 16:05

Re: monobank

  Computer написав:Також на екрані «Обмеження НБУ»
Так це ж не обмеження НБУ!!
... це обмеження т.з. підписантів. У НБУ немає обмеження на СЕП (IBAN) :evil:
Amethyst
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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