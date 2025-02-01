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Обслуговування в українських
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 251252253254

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monobank 3.9 5 68
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
3
2- Погане. Некомпетентне.
10%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
21
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
40%
27
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 16:30

Re: monobank

  Amethyst написав:Це ліміти на ПЕРЕКАЗИ, а ви КУПИТИ хочете.

Ну я переказую людині гроші через СЕП. Або переказую гроші на свій рахунок в іншому банку. Все це на поточний момент обмежується цим лімітом.
Computer
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 16:34

Re: monobank

  Computer написав:Ну я переказую людині гроші через СЕП.
Переказ з (особистим) призначенням на поповнення рахунку... а є переказ з (комерційним) призначенням згідно Договору купівлі...

Ото можна писати Призначення згідно Договору купівлі б/н з ПДВ хххххх.хх
Анлім... але з ПДВ 8) :lol:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 16:45

  Computer написав:
Для клієнтів, які потрапили до групи «високого ризику», планується встановити ліміт на вихідні перекази в сумі до 50 тис. грн на місяць.

з 1 лютого 2025 року — у сумі до 150 тис. грн на місяць;
з 1 червня 2025 року — у сумі до 100 тис. грн на місяць.

Кого не стосуватиметься
Ліміти не стосуватимуться клієнтів, доходи яких підтверджені, наприклад, тих, хто отримує зарплату на банківські картки, та волонтерів.

У мене наче і дохід підтверджений, але ліміт на IBAN все одно встановили. Не 150 тис., трохи більше :|

Насправді 150 тис це дуже мало , навіть для чесних людей, покупки багатьох речей легко доходять до 500 тис , і це не квартира , це наприклад обладнання для СЕС ( сонячних електростанцій) (акумулятори , інвертори стнячні панелі) теплові насоси, якісь сільскогосподарські сівалки оралки плуги , оприскувачі , рекуператори та взагалі будь-яке дороге обладнання . Яким чином людина має купувати дорожчі речі ? Вірно офіційно на ІВАN ТОВ . А як інакше ? Хочуть щоб налом . Буде налом , заберуть навіть тих 5% податку , чи податки з фоп які отримують :twisted:
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 16:53

Re: monobank

  yama написав:покупки багатьох речей
Все ж НЕ ТРЕБА плутати ОПЛАТУ покупки і переказ!
Оплата -- це договір, це НДС, це і рахунок 2620, а не 2600 :!: :!:
Але покупка може вимагати акумулювання коштів...отут -- засада :evil:

ПС. Дропи вже подорожчали, до 2К за оренду рахунку на місяць. Оце і є боротьба :lol:
А дружина у мене відмовляється надати свій рахунок менше, чим за 5К/міс. Теща взагалі вирішила сусіду здати пенсійну картку з Ощада. Ну капець :lol:
Востаннє редагувалось Amethyst в Суб 01 лют, 2025 17:00, всього редагувалось 1 раз.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 16:59

[юююю
Востаннє редагувалось yama в Суб 01 лют, 2025 17:12, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 17:01

  yama написав:
  Amethyst написав:
  yama написав:покупки багатьох речей
Все ж НЕ ТРЕБА плутати ОПЛАТУ покупки і переказ!
Оплата -- це договір, це НДС, це і рахунок 2620, а не 2600 :!: :!:
Але покупка може вимагати акумулювання коштів...отут -- засада :evil:

ПС. Дропи вже подорожчали, до 2К за оренду рахунку на місяць. Оце і є боротьба :lol: :lol:

Переказ коштів з додатку монобанку на рахунок тов за обладнання на 250 тис це покупка чи переказ ?

на ТОВ, на 2̶6̶2̶0 2600, з НДС? Покупка. І це буде вам щось додатково коштувати, бо Моня за таке бере коміс!!
Востаннє редагувалось Amethyst в Суб 01 лют, 2025 17:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 17:06

  Amethyst написав:[
на ТОВ, на 2620, з НДС? Покупка. І це буде вам щось додатково коштувати, бо Моня за таке бере коміс!!

А якщо на фоп і без пдв
Востаннє редагувалось yama в Суб 01 лют, 2025 17:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 17:09

  yama написав:
  Amethyst написав:[
на ТОВ, на 2620, з НДС? Покупка. І це буде вам щось додатково коштувати, бо Моня за таке бере коміс!!

А якщо на фоп і без пдв ? Ось так ? https://ibb.co/TD6vwf5x

Ну якщо він не платник ПДВ, то норм. Там 2600 -- комерційний рахунок
Все ж треба запитати у ФОПа, як вказувати ПДВ у призначенні.

Розкажете як все пройшло з Монєю ))

ПС. До речі, можна ж домовитися про оплату частинами, з різних банків, протягом 3х днів...

#підписантитупікурки
Востаннє редагувалось Amethyst в Суб 01 лют, 2025 17:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 17:13

Amethyst з моно проходить добре. Приват просить фото і непокоїться при великих переказах .
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 17:14

  yama написав:Amethyst з моно проходить добре. Приват просить фото і непокоїться при великих переказах .
Ну це норм
Amethyst
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