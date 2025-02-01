Для клієнтів, які потрапили до групи «високого ризику», планується встановити ліміт на вихідні перекази в сумі до 50 тис. грн на місяць.
з 1 лютого 2025 року — у сумі до 150 тис. грн на місяць; з 1 червня 2025 року — у сумі до 100 тис. грн на місяць.
Кого не стосуватиметься Ліміти не стосуватимуться клієнтів, доходи яких підтверджені, наприклад, тих, хто отримує зарплату на банківські картки, та волонтерів.
У мене наче і дохід підтверджений, але ліміт на IBAN все одно встановили. Не 150 тис., трохи більше
Насправді 150 тис це дуже мало , навіть для чесних людей, покупки багатьох речей легко доходять до 500 тис , і це не квартира , це наприклад обладнання для СЕС ( сонячних електростанцій) (акумулятори , інвертори стнячні панелі) теплові насоси, якісь сільскогосподарські сівалки оралки плуги , оприскувачі , рекуператори та взагалі будь-яке дороге обладнання . Яким чином людина має купувати дорожчі речі ? Вірно офіційно на ІВАN ТОВ . А як інакше ? Хочуть щоб налом . Буде налом , заберуть навіть тих 5% податку , чи податки з фоп які отримують
Все ж НЕ ТРЕБА плутати ОПЛАТУ покупки і переказ! Оплата -- це договір, це НДС, це і рахунок 2620, а не 2600 Але покупка може вимагати акумулювання коштів...отут -- засада
ПС. Дропи вже подорожчали, до 2К за оренду рахунку на місяць. Оце і є боротьба А дружина у мене відмовляється надати свій рахунок менше, чим за 5К/міс. Теща взагалі вирішила сусіду здати пенсійну картку з Ощада. Ну капець
Востаннє редагувалось Amethyst в Суб 01 лют, 2025 17:00, всього редагувалось 1 раз.