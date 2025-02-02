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monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 02 лют, 2025 11:44
Ferlakur написав:
У застосунку моно немає своєї тянучки, щоб стягнути з карти іншого банку? Щось не можу знайти, а ніби була.
Треба натиснути плюсик поряд з балансом. Теж в захваті від нового дизайну 🙂
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Monk23
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