Треба натиснути плюсик поряд з балансом. Теж в захваті від нового дизайну 🙂
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 02 лют, 2025 11:44
Додано: Нед 02 лют, 2025 12:11
Та мона жмякнути і по самому залишку на картці, щоби на промазати по плюсику.
ІнтерХфейс -- бімба
Додано: Суб 08 лют, 2025 01:28
Re: monobank
Я правильно понимаю, в разделе с ограничениями ("поточні обмеження НБУ")
указан реальный новый лимит на переводы с учетом "меморандума" ?
Или это указан тот общий лимит п2п от постановы нбу от прошлого года, а новое "меморандное" индивидуальное значение нужно уточнять ?
Есть кто-то, у кого там пишет 100к, или "високоризикові", у кого вообще 50к.
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