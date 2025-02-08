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банках (гарне і погане) / monobank monobank + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 252253254255 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку monobank 3.9 5 68 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 4% 3 2- Погане. Некомпетентне. 10% 7 3- Задовільне. Хотілося б краще. 15% 10 4- Добре. Як і повинно бути. 31% 21 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 40% 27 Всього голосів : 68 Додано: Нед 02 лют, 2025 11:44 Ferlakur написав: У застосунку моно немає своєї тянучки, щоб стягнути з карти іншого банку? Щось не можу знайти, а ніби була. У застосунку моно немає своєї тянучки, щоб стягнути з карти іншого банку? Щось не можу знайти, а ніби була.

Треба натиснути плюсик поряд з балансом. Теж в захваті від нового дизайну 🙂 Треба натиснути плюсик поряд з балансом. Теж в захваті від нового дизайну 🙂 Monk23

Повідомлень: 278 З нами з: 11.07.19 Подякував: 37 раз. Подякували: 34 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 лют, 2025 12:11 Monk23 написав: Ferlakur написав: У застосунку моно немає своєї тянучки, щоб стягнути з карти іншого банку? Щось не можу знайти, а ніби була. У застосунку моно немає своєї тянучки, щоб стягнути з карти іншого банку? Щось не можу знайти, а ніби була.

Треба натиснути плюсик поряд з балансом. Теж в захваті від нового дизайну 🙂 Треба натиснути плюсик поряд з балансом. Теж в захваті від нового дизайну 🙂

Та мона жмякнути і по самому залишку на картці, щоби на промазати по плюсику.

ІнтерХфейс -- бімба Та мона жмякнути і по самому залишку на картці, щоби на промазати по плюсику.ІнтерХфейс -- бімба Amethyst

Фінансовий гуру Finance.ua Повідомлень: 6106 З нами з: 05.05.21 Подякував: 471 раз. Подякували: 1188 раз. Профіль 3 1 1 9 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 лют, 2025 01:28 Re: monobank

указан реальный новый лимит на переводы с учетом "меморандума " ?

Обмеження на перекази

Діють обмеження на перекази: у вас до 150 000 грн на місяць



Обмеження на перекази

Використано 0 ₴ з 150 000 ₴



Или это указан тот общий лимит п2п от постановы нбу от прошлого года, а новое "меморандное" индивидуальное значение нужно уточнять ?

Есть кто-то, у кого там пишет 100к, или "високоризикові", у кого вообще 50к. Я правильно понимаю, в разделе с ограничениями ("поточні обмеження НБУ")указан реальный новый лимит на переводы с" ?Или это указан тот общий лимит п2п от постановы нбу от прошлого года, а новое "меморандное" индивидуальное значение нужно уточнять ?Есть кто-то, у кого там пишет 100к, или "високоризикові", у кого вообще 50к. a77 Повідомлень: 154 З нами з: 11.01.24 Подякував: 20 раз. Подякували: 12 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 лют, 2025 08:32 a77 написав: Я правильно понимаю, в разделе с ограничениями ("поточні обмеження НБУ")

указан реальный новый лимит на переводы с учетом "меморандума " ?

Обмеження на перекази

Діють обмеження на перекази: у вас до 150 000 грн на місяць



Обмеження на перекази

Використано 0 ₴ з 150 000 ₴



Я правильно понимаю, в разделе с ограничениями ("поточні обмеження НБУ")указан реальный новый лимит на переводы с" ?

Думаю вы правы в своем первом предположении, что это уже указан именно "меморандумный лимит" потому как у меня еще в конце январе там была указана моней сумма гораздо больше чем 150к, а теперь ровно 150к - значит привели в соответствие именно с меморандумом Думаю вы правы в своем первом предположении, что это уже указан именно "меморандумный лимит" потому как у меня еще в конце январе там была указана моней сумма гораздо больше чем 150к, а теперь ровно 150к - значит привели в соответствие именно с меморандумом WallNutPen Повідомлень: 1326 З нами з: 08.06.20 Подякував: 38 раз. Подякували: 385 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 лют, 2025 18:35 a77 написав: Или это указан тот общий лимит п2п от постановы нбу от прошлого года, а новое "меморандное" индивидуальное значение нужно уточнять ?

Есть кто-то, у кого там пишет 100к, или "високоризикові", у кого вообще 50к. Или это указан тот общий лимит п2п от постановы нбу от прошлого года, а новое "меморандное" индивидуальное значение нужно уточнять ?Есть кто-то, у кого там пишет 100к, или "високоризикові", у кого вообще 50к.

Принаймні мене там «меморандне» вказано. Можете спробувати вбити в IBAN-платіж номер рахунку іншої фіз.особи, ввести суму ⋝20к, і там має бути видно залишок ліміту. Принаймні мене там «меморандне» вказано. Можете спробувати вбити в IBAN-платіж номер рахунку іншої фіз.особи, ввести суму ⋝20к, і там має бути видно залишок ліміту. Computer

Повідомлень: 387 З нами з: 31.01.14 Подякував: 29 раз. Подякували: 44 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 лют, 2025 22:25 Computer написав: a77 написав: Или это указан тот общий лимит п2п от постановы нбу от прошлого года, а новое "меморандное" индивидуальное значение нужно уточнять ?

Есть кто-то, у кого там пишет 100к, или "високоризикові", у кого вообще 50к. Или это указан тот общий лимит п2п от постановы нбу от прошлого года, а новое "меморандное" индивидуальное значение нужно уточнять ?Есть кто-то, у кого там пишет 100к, или "високоризикові", у кого вообще 50к.

Принаймні мене там «меморандне» вказано. Можете спробувати вбити в IBAN-платіж номер рахунку іншої фіз.особи, ввести суму ⋝20к, і там має бути видно залишок ліміту. Принаймні мене там «меморандне» вказано. Можете спробувати вбити в IBAN-платіж номер рахунку іншої фіз.особи, ввести суму ⋝20к, і там має бути видно залишок ліміту.



Собственно говоря, так и пошел, опытным путем.

Сначала позвонил на теплую линию. Сказали, да, это ваш актуальный лимит на все переводы и реквизиты.

Перевел СЕПом с моно на другой банк себе же 50к (методом "повторить платеж"). И... Нифига не изменилось в "використано". Т.е. как было до сепа "використано 0 з 150к" , так и осталось.

Додаток на всякий случай пару дней назад обновлял, хотя это вряд ли бы как-то повлияло. Придется опять докапываться бо истины через теплую линию.

П.с. Кстати, походу, отменили паузу 10 мин на возможность отмены платежа, хотя вроде в прошлом месяце еще было. Деньги дошли за 5 минут. Собственно говоря, так и пошел, опытным путем.Сначала позвонил на теплую линию. Сказали, да, это ваш актуальный лимит на все переводы и реквизиты.Перевел СЕПом с моно на другой банк себе же 50к (методом "повторить платеж"). И... Нифига не изменилось в "використано". Т.е. как было до сепа "використано 0 з 150к" , так и осталось.Додаток на всякий случай пару дней назад обновлял, хотя это вряд ли бы как-то повлияло. Придется опять докапываться бо истины через теплую линию.П.с. Кстати, походу, отменили паузу 10 мин на возможность отмены платежа, хотя вроде в прошлом месяце еще было. Деньги дошли за 5 минут. a77 Повідомлень: 154 З нами з: 11.01.24 Подякував: 20 раз. Подякували: 12 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 лют, 2025 23:04 Re: monobank a77 написав: Собственно говоря, так и пошел, опытным путем. Собственно говоря, так и пошел, опытным путем. Я тоже опытным путем убедился, что данный лимит изменяется, но только при использовании р2р. СЭП действительно сумму использованного лимита не меняет. В принципе оно лучше чтобы так и было, но по крайней мере пока - все именно так Я тоже опытным путем убедился, что данный лимит изменяется, но только при использовании р2р. СЭП действительно сумму использованного лимита не меняет. В принципе оно лучше чтобы так и было, но по крайней мере пока - все именно так WallNutPen Повідомлень: 1326 З нами з: 08.06.20 Подякував: 38 раз. Подякували: 385 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 252253254255 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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