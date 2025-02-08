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monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 02 лют, 2025 11:44
Ferlakur написав:
У застосунку моно немає своєї тянучки, щоб стягнути з карти іншого банку? Щось не можу знайти, а ніби була.
Треба натиснути плюсик поряд з балансом. Теж в захваті від нового дизайну 🙂
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Monk23
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Додано: Нед 02 лют, 2025 12:11
Monk23 написав: Ferlakur написав:
У застосунку моно немає своєї тянучки, щоб стягнути з карти іншого банку? Щось не можу знайти, а ніби була.
Треба натиснути плюсик поряд з балансом. Теж в захваті від нового дизайну 🙂
Та мона жмякнути і по самому залишку на картці, щоби на промазати по плюсику.
ІнтерХфейс -- бімба
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Додано: Суб 08 лют, 2025 01:28
Я правильно понимаю, в разделе с ограничениями ("поточні обмеження НБУ")
указан реальный новый лимит на переводы с учетом "меморандума
" ?
Обмеження на перекази
Діють обмеження на перекази: у вас до 150 000 грн на місяць
Обмеження на перекази
Використано 0 ₴ з 150 000 ₴
Или это указан тот общий лимит п2п от постановы нбу от прошлого года, а новое "меморандное" индивидуальное значение нужно уточнять ?
Есть кто-то, у кого там пишет 100к, или "високоризикові", у кого вообще 50к.
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a77
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Додано: Суб 08 лют, 2025 08:32
a77 написав:
Я правильно понимаю, в разделе с ограничениями ("поточні обмеження НБУ")
указан реальный новый лимит на переводы с учетом "меморандума
" ?
Обмеження на перекази
Діють обмеження на перекази: у вас до 150 000 грн на місяць
Обмеження на перекази
Використано 0 ₴ з 150 000 ₴
Думаю вы правы в своем первом предположении, что это уже указан именно "меморандумный лимит" потому как у меня еще в конце январе там была указана моней сумма гораздо больше чем 150к, а теперь ровно 150к - значит привели в соответствие именно с меморандумом
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WallNutPen
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Додано: Суб 08 лют, 2025 18:35
a77 написав:
Или это указан тот общий лимит п2п от постановы нбу от прошлого года, а новое "меморандное" индивидуальное значение нужно уточнять ?
Есть кто-то, у кого там пишет 100к, или "високоризикові", у кого вообще 50к.
Принаймні мене там «меморандне» вказано. Можете спробувати вбити в IBAN-платіж номер рахунку іншої фіз.особи, ввести суму ⋝20к, і там має бути видно залишок ліміту.
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Computer
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Додано: Суб 08 лют, 2025 22:25
Computer написав: a77 написав:
Или это указан тот общий лимит п2п от постановы нбу от прошлого года, а новое "меморандное" индивидуальное значение нужно уточнять ?
Есть кто-то, у кого там пишет 100к, или "високоризикові", у кого вообще 50к.
Принаймні мене там «меморандне» вказано. Можете спробувати вбити в IBAN-платіж номер рахунку іншої фіз.особи, ввести суму ⋝20к, і там має бути видно залишок ліміту.
Собственно говоря, так и пошел, опытным путем.
Сначала позвонил на теплую линию. Сказали, да, это ваш актуальный лимит на все переводы и реквизиты.
Перевел СЕПом с моно на другой банк себе же 50к (методом "повторить платеж"). И... Нифига не изменилось в "використано". Т.е. как было до сепа "використано 0 з 150к" , так и осталось.
Додаток на всякий случай пару дней назад обновлял, хотя это вряд ли бы как-то повлияло. Придется опять докапываться бо истины через теплую линию.
П.с. Кстати, походу, отменили паузу 10 мин на возможность отмены платежа, хотя вроде в прошлом месяце еще было. Деньги дошли за 5 минут.
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a77
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Додано: Суб 08 лют, 2025 23:04
a77 написав:
Собственно говоря, так и пошел, опытным путем.
Я тоже опытным путем убедился, что данный лимит изменяется, но только при использовании р2р. СЭП действительно сумму использованного лимита не меняет. В принципе оно лучше чтобы так и было, но по крайней мере пока - все именно так
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WallNutPen
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