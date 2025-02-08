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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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monobank 3.9 5 68
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
3
2- Погане. Некомпетентне.
10%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
21
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
40%
27
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 11:44

  Ferlakur написав:У застосунку моно немає своєї тянучки, щоб стягнути з карти іншого банку? Щось не можу знайти, а ніби була.

Треба натиснути плюсик поряд з балансом. Теж в захваті від нового дизайну 🙂
Monk23
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 12:11

  Monk23 написав:
  Ferlakur написав:У застосунку моно немає своєї тянучки, щоб стягнути з карти іншого банку? Щось не можу знайти, а ніби була.

Треба натиснути плюсик поряд з балансом. Теж в захваті від нового дизайну 🙂

Та мона жмякнути і по самому залишку на картці, щоби на промазати по плюсику.
ІнтерХфейс -- бімба :mrgreen:
Amethyst
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2025 01:28

Re: monobank

Я правильно понимаю, в разделе с ограничениями ("поточні обмеження НБУ")
указан реальный новый лимит на переводы с учетом "меморандума" ?
Обмеження на перекази
Діють обмеження на перекази: у вас до 150 000 грн на місяць

Обмеження на перекази
Використано 0 ₴ з 150 000 ₴


Или это указан тот общий лимит п2п от постановы нбу от прошлого года, а новое "меморандное" индивидуальное значение нужно уточнять ?
Есть кто-то, у кого там пишет 100к, или "високоризикові", у кого вообще 50к.
a77
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2025 08:32

  a77 написав:Я правильно понимаю, в разделе с ограничениями ("поточні обмеження НБУ")
указан реальный новый лимит на переводы с учетом "меморандума" ?
Обмеження на перекази
Діють обмеження на перекази: у вас до 150 000 грн на місяць

Обмеження на перекази
Використано 0 ₴ з 150 000 ₴



Думаю вы правы в своем первом предположении, что это уже указан именно "меморандумный лимит" потому как у меня еще в конце январе там была указана моней сумма гораздо больше чем 150к, а теперь ровно 150к - значит привели в соответствие именно с меморандумом
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2025 18:35

  a77 написав:Или это указан тот общий лимит п2п от постановы нбу от прошлого года, а новое "меморандное" индивидуальное значение нужно уточнять ?
Есть кто-то, у кого там пишет 100к, или "високоризикові", у кого вообще 50к.

Принаймні мене там «меморандне» вказано. Можете спробувати вбити в IBAN-платіж номер рахунку іншої фіз.особи, ввести суму ⋝20к, і там має бути видно залишок ліміту.
Computer
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2025 22:25

  Computer написав:
  a77 написав:Или это указан тот общий лимит п2п от постановы нбу от прошлого года, а новое "меморандное" индивидуальное значение нужно уточнять ?
Есть кто-то, у кого там пишет 100к, или "високоризикові", у кого вообще 50к.

Принаймні мене там «меморандне» вказано. Можете спробувати вбити в IBAN-платіж номер рахунку іншої фіз.особи, ввести суму ⋝20к, і там має бути видно залишок ліміту.


Собственно говоря, так и пошел, опытным путем.
Сначала позвонил на теплую линию. Сказали, да, это ваш актуальный лимит на все переводы и реквизиты.
Перевел СЕПом с моно на другой банк себе же 50к (методом "повторить платеж"). И... Нифига не изменилось в "використано". Т.е. как было до сепа "використано 0 з 150к" , так и осталось.
Додаток на всякий случай пару дней назад обновлял, хотя это вряд ли бы как-то повлияло. Придется опять докапываться бо истины через теплую линию. :roll:
П.с. Кстати, походу, отменили паузу 10 мин на возможность отмены платежа, хотя вроде в прошлом месяце еще было. Деньги дошли за 5 минут.
a77
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2025 23:04

Re: monobank

  a77 написав:Собственно говоря, так и пошел, опытным путем.
Я тоже опытным путем убедился, что данный лимит изменяется, но только при использовании р2р. СЭП действительно сумму использованного лимита не меняет. В принципе оно лучше чтобы так и было, но по крайней мере пока - все именно так
WallNutPen
 
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