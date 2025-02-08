Треба натиснути плюсик поряд з балансом. Теж в захваті від нового дизайну 🙂
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Додано: Нед 02 лют, 2025 11:44
Додано: Нед 02 лют, 2025 12:11
Та мона жмякнути і по самому залишку на картці, щоби на промазати по плюсику.
ІнтерХфейс -- бімба
Додано: Суб 08 лют, 2025 01:28
Re: monobank
Я правильно понимаю, в разделе с ограничениями ("поточні обмеження НБУ")
указан реальный новый лимит на переводы с учетом "меморандума" ?
Или это указан тот общий лимит п2п от постановы нбу от прошлого года, а новое "меморандное" индивидуальное значение нужно уточнять ?
Есть кто-то, у кого там пишет 100к, или "високоризикові", у кого вообще 50к.
Додано: Суб 08 лют, 2025 08:32
Думаю вы правы в своем первом предположении, что это уже указан именно "меморандумный лимит" потому как у меня еще в конце январе там была указана моней сумма гораздо больше чем 150к, а теперь ровно 150к - значит привели в соответствие именно с меморандумом
Додано: Суб 08 лют, 2025 18:35
Принаймні мене там «меморандне» вказано. Можете спробувати вбити в IBAN-платіж номер рахунку іншої фіз.особи, ввести суму ⋝20к, і там має бути видно залишок ліміту.
Додано: Суб 08 лют, 2025 22:25
Собственно говоря, так и пошел, опытным путем.
Сначала позвонил на теплую линию. Сказали, да, это ваш актуальный лимит на все переводы и реквизиты.
Перевел СЕПом с моно на другой банк себе же 50к (методом "повторить платеж"). И... Нифига не изменилось в "використано". Т.е. как было до сепа "використано 0 з 150к" , так и осталось.
Додаток на всякий случай пару дней назад обновлял, хотя это вряд ли бы как-то повлияло. Придется опять докапываться бо истины через теплую линию.
П.с. Кстати, походу, отменили паузу 10 мин на возможность отмены платежа, хотя вроде в прошлом месяце еще было. Деньги дошли за 5 минут.
Додано: Суб 08 лют, 2025 23:04
Re: monobank
Додано: Нед 09 лют, 2025 02:20
Десь у чатах бачив, що у моно СЕП на власний рахунок у іншому банку ліміт не з'їдає, також тестував на платежах на Казначейство - теж не зачепило. Р2Р анонімний, тому тут з'їдає завжди, але цікаво протестувати на партнерах типу Ломбарду, де шмоня теж бачить отримувача. Загалом, у такій реалізації, де банка вміє розрізняти власні та чужі рахунки, дихати було б значно легше, але навряд багато банок будуть заморочуватися з реалізацією такої складної логіки, як співставлення полів відправник/отримувач (іронія).
Додано: Нед 09 лют, 2025 03:26
klug
Вы меня опередили - хотел написать такое же свое предположение.
Целый день в голове крутится мысль, что сепы на свои счета может действительно не считает. Оно и логично, чтоб совсем кешлесс не загубить. И тем более, перевод с одного своего кармана в другой свой карман - ну где тут дроп может потеряться, алё, дроп, отзовись.
П.с. хотя когда человество научится (будет) себя клонировать (одинаковые инн у клонов), тогда у нбу появится серъезная проблемка.
Додано: Нед 09 лют, 2025 05:02
a77
У Ломбарді антифрод масово блокував усі рахунки, за спробу відправити СЕП на власний рахунок у іншому банку ще до того, як це стало мейнстрімом. Тоді вони стверджували, що так захищають клієнтів від шахрайства. Ніякі аргументи, що переказ самому собі шахрайством бути ну ніяк не може вони не чули. Я тоді навіть скаргу до НБУ писав на неадекватів і не можу сказати, що мене там почули чи зрозуміли проблему. Тому, на здоровий глузд та прозорливість усіх акторів я би не сподівався. Котобанку поки записуємо "+", а за рештою будемо спостерігати: або до всіх дійде, або кота загонять у загальні рамки.
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