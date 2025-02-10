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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 3.9 5 68
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
3
2- Погане. Некомпетентне.
10%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
21
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
40%
27
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 12:50

  a77 написав:... в разделе с ограничениями ("поточні обмеження НБУ")
указан реальный новый лимит на переводы с учетом "меморандума" ?
Обмеження на перекази
Діють обмеження на перекази: у вас до 150 000 грн на місяць

Обмеження на перекази
Використано 0 ₴ з 150 000 ₴




А где этот РАЗДЕЛ с ограничениями находится? По меню не могу найти...
Vatsyk
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 13:32

Vatsyk на стартовій скролим вниз →Інформація→Обмеження на перекази
KVV
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 13:59

:o KVV
Vatsyk
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Повідомлень: 124
З нами з: 03.03.17
Подякував: 33 раз.
Подякували: 13 раз.
 
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  #<1 ... 253254255256
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