monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 10 лют, 2025 12:50
a77 написав:
... в разделе с ограничениями ("поточні обмеження НБУ")
указан реальный новый лимит на переводы с
учетом "меморандума
" ?
Обмеження на перекази
Діють обмеження на перекази: у вас до 150 000 грн на місяць Обмеження на перекази Використано 0 ₴ з 150 000 ₴
А где этот РАЗДЕЛ с ограничениями находится? По меню не могу найти...
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Додано: Пон 10 лют, 2025 13:32
Vatsyk на стартовій скролим вниз →Інформація→Обмеження на перекази
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Додано: Пон 10 лют, 2025 20:35
додано нові права Банку:
- прийняти рішення щодо обмеження можливості використання клієнтом платіжної картки в мережі Інтернет, а також при здійсненні клієнтом ризикових операцій з використанням платіжної картки; - у будь-який момент за власним розсудом змінювати набір операцій, послуг і функцій, що виконуються з використанням платіжної картки. https://tabfin.pp.ua/news/t-c-update-monobank-feb-2025/
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