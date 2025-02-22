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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 254255256257

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 3.9 5 68
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
3
2- Погане. Некомпетентне.
10%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
21
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
40%
27
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2025 10:22

Re: monobank

"Что касается претензии клиента о том, что банк не предоставил ему реквизиты мошенника для подачи заявления в киберполицию, юристы утверждают, что банк не может разглашать такую информацию без постановления суда. В случае судебного решения, реквизиты будут предоставлены в рамках законодательства."

Ага, а как информацию про клиента так банк может разглашать какую угодно, когда угодно и кому угодно.И НБУ это нормально.Клиенты вообще бесправные становятся чем дальше тем больше.

Ну реально.У тебя списались деньги, но кому они ушли мы не скажем.Давайте ещё сумму засекретим.Куда-то вообще не туда наша банковская система движется - у клиентов одни обязанности и никаких прав.
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  #<1 ... 254255256257
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