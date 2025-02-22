RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
monobank

monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 254255256257

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 3.9 5 68
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
3
2- Погане. Некомпетентне.
10%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
21
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
40%
27
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2025 10:22

Re: monobank

"Что касается претензии клиента о том, что банк не предоставил ему реквизиты мошенника для подачи заявления в киберполицию, юристы утверждают, что банк не может разглашать такую информацию без постановления суда. В случае судебного решения, реквизиты будут предоставлены в рамках законодательства."

Ага, а как информацию про клиента так банк может разглашать какую угодно, когда угодно и кому угодно.И НБУ это нормально.Клиенты вообще бесправные становятся чем дальше тем больше.

Ну реально.У тебя списались деньги, но кому они ушли мы не скажем.Давайте ещё сумму засекретим.Куда-то вообще не туда наша банковская система движется - у клиентов одни обязанности и никаких прав.
посетитель
 
Повідомлень: 1406
З нами з: 22.12.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 210 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2025 20:44

  vpchelko написав:как вам я не я про монобанк и услуги типа оплата частями?


https://minfin.com.ua/2025/02/21/145768765/

есть ли тут дно?


покупець має написати заяву в поліцію, далі вже за процедурою

банк має повірити на слово покупцю що він не отримав товар і на підставі цього зупинити дію договору "оплата частинами"? тим більше що продавець вже отримав свої кошти, а за скаргою покупця банк виходить має записати собі збиток від договору "оплата частинами"?
тому не бачу тут "дна"

PS. нагадаю що монобанк робить підставу не дозволяючі мені ДІЮЧУ картку мастеркард додати до GPay бо він так ВИРІШІВ. і вимагає заміну на візу.
DmitryZP
 
Повідомлень: 4575
З нами з: 04.11.11
Подякував: 19 раз.
Подякували: 829 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2025 05:16

DmitryZP

а почему бы не проверить инфу???

где сайт продавца? http://energyhub.com.ua/ - ошибка 403!!!!

Мне проверить не лень - а ты тут пукаешь на весь сайт! (на всю Украину!)

позвонить продавцу?

сложно?

где вообще первичный мониторинг?

Услуга - потребительский кредит - товара нет - что в этом случае должно быть по закону???

Мда чем дальше тем хуже - в тоталитарной стране - клиент всегда ЛОХ...

В такой стране все больше мыслей - об организации схем как набрать кредитов таких и не платить!!!

Банки же позволяют себе предоставлять кредиты на не существующий товар???
vpchelko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 939
З нами з: 05.07.17
Подякував: 19 раз.
Подякували: 50 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2025 11:53

Re: monobank

И продолжу - в чем секрет дать данные продавца, для подачи иска в суд?
Многие продавцы дают свои данные и возможность оплатить прямо по реквизитам (ИБАН)!

А то что делает монобанк вообще не в какие ворота!
vpchelko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 939
З нами з: 05.07.17
Подякував: 19 раз.
Подякували: 50 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 254255256257
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: BEaST і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (2564)
23.02.2025 10:53
Ринок ОВДП (7593)
23.02.2025 10:09
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.