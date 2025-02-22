"Что касается претензии клиента о том, что банк не предоставил ему реквизиты мошенника для подачи заявления в киберполицию, юристы утверждают, что банк не может разглашать такую информацию без постановления суда. В случае судебного решения, реквизиты будут предоставлены в рамках законодательства."
Ага, а как информацию про клиента так банк может разглашать какую угодно, когда угодно и кому угодно.И НБУ это нормально.Клиенты вообще бесправные становятся чем дальше тем больше.
Ну реально.У тебя списались деньги, но кому они ушли мы не скажем.Давайте ещё сумму засекретим.Куда-то вообще не туда наша банковская система движется - у клиентов одни обязанности и никаких прав.