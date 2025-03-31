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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 255256257258

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 3.9 5 68
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
3
2- Погане. Некомпетентне.
10%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
21
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
40%
27
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Пон 31 бер, 2025 11:10

  klug написав:
  Boundless написав:Охохо, п2п зарахування вже не миттєво відбуваються. Ото на початку наступного місяця горох назбирає врожай на вильоті з грейсу

Не панікуйте так, вони не витягують в реальному часі оновлювати відображення. Сам регламент ніби не змінювався.

Схоже на те. Спробував запропоноване підтримкою "вийдіть повністю із додатка і зайдіть заново", то тоді відмальовує все правильно. Але, звісно, кожен раз робити так це не варіант
nickvp
 
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  #<1 ... 255256257258
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