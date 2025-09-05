RSS
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 3.9 5 68
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
3
2- Погане. Некомпетентне.
10%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
21
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
40%
27
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Нед 17 сер, 2025 17:22

  M-Audio написав:
  alibob написав:Банкомат видасть без пін-коду? Або з недійсним пін-кодом?

Пропустив це питання, але відповім на випадок, якщо хтось буде шукати.
Банкомат із недійсним пін-кодом, звісно ж, нічого не видасть, але перевіряти код він буде через зв'язок з банком-емітентом картки, тобто банкомат, на відміну від офлайн-терміналу оплати, прийме той код, який буде встановлено віддалено, через застосунок. А після введення коду і його перевірки він ще й запише той код на чіп, так що після цього і платіжні термінали почнуть авторизувати із новим пін-кодом. Саме задля цього і кажуть, що після видачі нової картки треба якусь операцію в банкоматі здійснити. Щоб пін-код записавя. Не стосується випадку, коли пін-код не встановлюється, а надається в конверті. Тоді вони вже цей код записали на картку заздалегіть, і він буде працювати.

Дяк.
Саме такої думки.
alibob
 
Повідомлень: 697
З нами з: 31.01.18
Подякував: 169 раз.
Подякували: 80 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 26 сер, 2025 11:05

Re: monobank

У мене в застосунку не відображається строка, на яку треба було натиснути, щоб подивитися необхідну суму погашення для збереження пільгового періоду. Це таке "покращення" чи глюк?
l_e_x
 
Повідомлень: 165
З нами з: 04.07.14
Подякував: 47 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 26 сер, 2025 16:04

Шмоня щось мутить: примусив підписати заяву на закриття старого кредитного рахунку і відкриття нового :roll:

  l_e_x написав:У мене в застосунку не відображається строка, на яку треба було натиснути, щоб подивитися необхідну суму погашення для збереження пільгового періоду. Це таке "покращення" чи глюк?

Може у Вас не було заборгованості у попередньому місяці?
klug
 
Повідомлень: 8901
З нами з: 18.08.14
Подякував: 375 раз.
Подякували: 1254 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Вів 26 сер, 2025 16:20

Re: monobank

  klug написав:не було заборгованості у попередньому місяці?

особисто свою розрахував в Excеl, бо показував якусь незрозумілу суму до погашення, дійсно
  klug написав:Шмоня щось мутить
kulikrom
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1567
З нами з: 14.09.11
Подякував: 30 раз.
Подякували: 96 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 26 сер, 2025 21:26

Re: monobank

  klug написав:примусив підписати заяву на закриття старого кредитного рахунку і відкриття нового :roll:
Є таке. Видно, що банк програв комусь у суді.
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6360
З нами з: 08.03.18
Подякував: 581 раз.
Подякували: 1140 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Вів 26 сер, 2025 22:59

  M-Audio написав:
  alibob написав:Банкомат видасть без пін-коду? Або з недійсним пін-кодом?

Пропустив це питання, але відповім на випадок, якщо хтось буде шукати.
Банкомат із недійсним пін-кодом, звісно ж, нічого не видасть, але перевіряти код він буде через зв'язок з банком-емітентом картки, тобто банкомат, на відміну від офлайн-терміналу оплати, прийме той код, який буде встановлено віддалено, через застосунок. А після введення коду і його перевірки він ще й запише той код на чіп, так що після цього і платіжні термінали почнуть авторизувати із новим пін-кодом. Саме задля цього і кажуть, що після видачі нової картки треба якусь операцію в банкоматі здійснити. Щоб пін-код записавя. Не стосується випадку, коли пін-код не встановлюється, а надається в конверті. Тоді вони вже цей код записали на картку заздалегіть, і він буде працювати.

А як зрозуміти, що банкомат буде працювати з карткою через металеві контакти, а не з магнітною стрічкою? Якщо банкомат зовні має безконтактний модуль NFC, то чи завжди всередині є модуль зчитування через металеві контакти картки? Якщо на картці є магнітна стрічка і чіп, то банкомат завжди буде ігнорувати магнітну стрічку?
AZTECA
 
Повідомлень: 95
З нами з: 28.02.11
Подякував: 26 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 27 сер, 2025 01:39

  Howl написав:
  klug написав:примусив підписати заяву на закриття старого кредитного рахунку і відкриття нового :roll:
Є таке. Видно, що банк програв комусь у суді.

Треба більше подробиць. Бегемот он регулярно програє, але щодня не мігрує клієнтів.
klug
 
Повідомлень: 8901
З нами з: 18.08.14
Подякував: 375 раз.
Подякували: 1254 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Сер 27 сер, 2025 19:51

  klug написав:Шмоня щось мутить: примусив підписати заяву на закриття старого кредитного рахунку і відкриття нового

А шо там пише, одказаться можна? Чим угрожають, якшо одказаться?

  klug написав:
  Howl написав:
  klug написав:примусив підписати заяву на закриття старого кредитного рахунку і відкриття нового :roll:
Є таке. Видно, що банк програв комусь у суді.

Треба більше подробиць. Бегемот он регулярно програє, але щодня не мігрує клієнтів.

А як пов'язані суди і міграція клієнтів на нові рахунки?
won
 
Повідомлень: 115
З нами з: 15.05.24
Подякував: 251 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 27 сер, 2025 21:42

  klug написав:Шмоня щось мутить: примусив підписати заяву на закриття старого кредитного рахунку і відкриття нового :roll:

  l_e_x написав:У мене в застосунку не відображається строка, на яку треба було натиснути, щоб подивитися необхідну суму погашення для збереження пільгового періоду. Це таке "покращення" чи глюк?

Може у Вас не було заборгованості у попередньому місяці?

Заборгованість була. Строка вже повернулася на місце після оновлення застосунку
l_e_x
 
Повідомлень: 165
З нами з: 04.07.14
Подякував: 47 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 05 вер, 2025 13:01

Термінал моні часом не приймає валюту?
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3647
З нами з: 31.03.13
Подякував: 36 раз.
Подякували: 314 раз.
 
Профіль
 
