Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA.
Додано: Вів 09 вер, 2025 14:54
Перепідписання договору
Щось притихли вони з приводу перепідписання договору. Нічого не перепідписував - все працює як раніше. Що то було? Чи буде продовження?
Додано: Чет 11 вер, 2025 21:26
Додано: П'ят 12 вер, 2025 16:03
Re: monobank
Вопрос, ограничение на перевод р2р 29999 грн — оно на другие банки, или внутри банка тоже?
Додано: Суб 27 вер, 2025 23:07
Всім добрий вечір чи може хтось підказати як поступити в наступній ситуації. Вивів з БІНАНС по P2P 101к грн. Монобанк почав проводити як вони кажуть фінмоніторинг. Просять надати пояснення і документ походження коштів. Якщо я їм скину квитанцію, що це переказ P2P чи буде якась відповідальність за це, можливо хтось стикався з таким і якось вирішив, буду вдячний за відповідь. Дякую
Додано: Нед 28 вер, 2025 19:48
Сам р2р-переказ НЕ пояснює ЛЕГАЛЬНЕ походження ваших статків.
Треба надати довідку ОК-7 (з Дії), або договір продажу майна де можна побачити як ви (та може і вся ваша сім'я) таки заробили ті 100К за 1..2 роки, сплатили податки.
Саме отримання коштів з крипти вважається у Неньці ризиковою операцією, і частіше банки розривають ділові відносини по 15ст -- відмивання коштів. Тому краще не згадувати крипту, а надати первинні квитанції на сам р2р-переказ як звичайний особистий (не комерційний) переказ коштів від 3-ї особи (кума, брата, знайомого)
Додано: Нед 28 вер, 2025 21:39
Amethyst А якщо я взагалі проігнорую те що вони запитують і не надам ніяких пояснень, що вони можут зробити обмежити рахунки?)
Додано: Нед 28 вер, 2025 23:31
Візьмуть паузу на 1..3 міс для проведення власного розслідування. А потім таки -- розрив ділових відносин, переказ грошей в інш банк з призначенням по 15 ст. -- відмивання коштів, тобто інш банк теж розриває відносини... і хтось повідомить таки у поліцію про підозру у шахрайстві ))
Тому при розриві краще просити повернути гроші готівкою, але не всі банки на це погоджуються, а деякі за це беруть коміс у -20..30%
Додано: Чет 02 жов, 2025 11:07
Re: monobank
Моно на днях надіслав сповіщення з проханням оновити анкетні дані. Хотів би запитати:
1. Чи може це означати, що їм щось не подобається в моїх транзакціях? По суті, нічого дивного не роблю: користуюсь кредитним лімітом, оплачую покупки. Єдине — час від часу виводжу невеликі суми з PayPal, щоб закрити кредитку. Чи може таке викликати якісь «тригери»?
2. Як краще заповнити анкету, якщо офіційно не працевлаштований і не ФОП? Працюю, але неофіційно, на жаль. Вказувати безробітний чи працевлаштований?
Може, хтось стикався з таким? Поділіться порадами, будь ласка 🙂
Додано: Чет 02 жов, 2025 20:08
Re: monobank
sdfk, це може бути плановий запит, а може й ні.
Раніше в банках була можливість зазначити, що працевлаштований не офіційно. Можливо, й зараз такий пункт є. Просто якщо вказати безробітний, то на великих грошах буде попадалово на запит від фінмона.
Додано: П'ят 03 жов, 2025 01:15
Howl
дякую.
А якщо вказати «працевлаштований», не маючи офіційного працевлаштування, які подальші дії банку можливі? Я маю на увазі, чи запитують вони якісь підтвердження працевлаштування на етапі оновлення анкетних даних. Можливо, хтось має досвід.
