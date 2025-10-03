|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 03 жов, 2025 12:01
Ага і вказали з/п 50К/міс у 22 роки... ну то і запросять ОК-7, де будуть прочерки по з/п за останні 5 років ))
Додано: П'ят 03 жов, 2025 15:37
Amethyst
я нічого не вказував, просто запитав поради. На жаль, я зараз працевлаштований неофіційно і хочу зрозуміти, як краще комунікувати з банком з огляду на цей статус.
В анкеті Моно такого статусу немає, там або працевлаштований або тимчасово не працюючий або непрацюючий забезпечений сім'єю.
Я не знаю, який пункт буде правильним в даному випадку, тому запитав тут, можливо в когось був досвід подібний або обговорювались такі кейси.
|