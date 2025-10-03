|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 03 жов, 2025 10:46
моно пластик платно высылает по окончанию срока действия?
Додано: П'ят 03 жов, 2025 12:01
дякую.
А якщо вказати «працевлаштований», не маючи офіційного працевлаштування, які подальші дії банку можливі? Я маю на увазі, чи запитують вони якісь підтвердження працевлаштування на етапі оновлення анкетних даних. Можливо, хтось має досвід.
Ага і вказали з/п 50К/міс у 22 роки... ну то і запросять ОК-7, де будуть прочерки по з/п за останні 5 років ))
Додано: П'ят 03 жов, 2025 15:37
Amethyst
я нічого не вказував, просто запитав поради. На жаль, я зараз працевлаштований неофіційно і хочу зрозуміти, як краще комунікувати з банком з огляду на цей статус.
В анкеті Моно такого статусу немає, там або працевлаштований або тимчасово не працюючий або непрацюючий забезпечений сім'єю.
Я не знаю, який пункт буде правильним в даному випадку, тому запитав тут, можливо в когось був досвід подібний або обговорювались такі кейси.
Додано: П'ят 03 жов, 2025 16:51
Не моя порада, але раніше на форумі зустрічав таку: писати, що оф працює, вибрати контору "посурьйозніше", її ЄДРПОУ в неті знайти, посаду гарну, дохід, який можете собі дозволити, номери телефонів "контактних осіб" давати свої запасні. І вперде.
Додано: П'ят 03 жов, 2025 17:08
Це все працювало на ура до 20..22 року
А зараз при першому серйозному поповненні 20..50К/міс по р2р/ПТКС/АТМ у новенького (можливо) буде перевірка на ОК-7.sdfk
, ви точно, шо працевлаштований
Буде пункт про з/п, регул дохід -- ставте не більше 20К(навіть якшо ви її не отримуєте по-білому), далі десь буде пункт про додатковий заробіток -- отут можна ставити 30..50К, але пам'ятайте, шо ви (можливо) повинні будете підтвердити цей дохід за 3..12 міс якимось договором продажу, аренди, може займом.
І ще пам'ятайте, що можна надати пояснення про загальний дохід сім'ї, загального господарства (папа, мама, сестра, дружина, діти, теща)
