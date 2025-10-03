RSS
Повідомлення Додано: П'ят 03 жов, 2025 10:46

моно пластик платно высылает по окончанию срока действия?
emeta
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2917
З нами з: 19.03.09
Подякував: 172 раз.
Подякували: 239 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 03 жов, 2025 12:01

  sdfk написав:Howl
дякую.

А якщо вказати «працевлаштований», не маючи офіційного працевлаштування, які подальші дії банку можливі? Я маю на увазі, чи запитують вони якісь підтвердження працевлаштування на етапі оновлення анкетних даних. Можливо, хтось має досвід.

Ага і вказали з/п 50К/міс у 22 роки... ну то і запросять ОК-7, де будуть прочерки по з/п за останні 5 років ))
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6709
З нами з: 05.05.21
Подякував: 517 раз.
Подякували: 1330 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 03 жов, 2025 15:37

Amethyst

я нічого не вказував, просто запитав поради. На жаль, я зараз працевлаштований неофіційно і хочу зрозуміти, як краще комунікувати з банком з огляду на цей статус.

В анкеті Моно такого статусу немає, там або працевлаштований або тимчасово не працюючий або непрацюючий забезпечений сім'єю.

Я не знаю, який пункт буде правильним в даному випадку, тому запитав тут, можливо в когось був досвід подібний або обговорювались такі кейси.
sdfk
 
Повідомлень: 11
З нами з: 05.01.23
Подякував: 7 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 03 жов, 2025 16:51

  sdfk написав:Amethyst

я нічого не вказував, просто запитав поради. На жаль, я зараз працевлаштований неофіційно і хочу зрозуміти, як краще комунікувати з банком з огляду на цей статус.

В анкеті Моно такого статусу немає, там або працевлаштований або тимчасово не працюючий або непрацюючий забезпечений сім'єю.

Я не знаю, який пункт буде правильним в даному випадку, тому запитав тут, можливо в когось був досвід подібний або обговорювались такі кейси.


Не моя порада, але раніше на форумі зустрічав таку: писати, що оф працює, вибрати контору "посурьйозніше", її ЄДРПОУ в неті знайти, посаду гарну, дохід, який можете собі дозволити, номери телефонів "контактних осіб" давати свої запасні. І вперде.
alibob
 
Повідомлень: 715
З нами з: 31.01.18
Подякував: 169 раз.
Подякували: 80 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 03 жов, 2025 17:08

  alibob написав:
  sdfk написав:Amethyst

я нічого не вказував, просто запитав поради. На жаль, я зараз працевлаштований неофіційно і хочу зрозуміти, як краще комунікувати з банком з огляду на цей статус.

В анкеті Моно такого статусу немає, там або працевлаштований або тимчасово не працюючий або непрацюючий забезпечений сім'єю.

Я не знаю, який пункт буде правильним в даному випадку, тому запитав тут, можливо в когось був досвід подібний або обговорювались такі кейси.


Не моя порада, але раніше на форумі зустрічав таку: писати, що оф працює, вибрати контору "посурьйозніше", її ЄДРПОУ в неті знайти, посаду гарну, дохід, який можете собі дозволити, номери телефонів "контактних осіб" давати свої запасні. І вперде.
Це все працювало на ура до 20..22 року
А зараз при першому серйозному поповненні 20..50К/міс по р2р/ПТКС/АТМ у новенького (можливо) буде перевірка на ОК-7.

sdfk, ви точно, шо працевлаштований

Буде пункт про з/п, регул дохід -- ставте не більше 20К(навіть якшо ви її не отримуєте по-білому), далі десь буде пункт про додатковий заробіток -- отут можна ставити 30..50К, але пам'ятайте, шо ви (можливо) повинні будете підтвердити цей дохід за 3..12 міс якимось договором продажу, аренди, може займом.
І ще пам'ятайте, що можна надати пояснення про загальний дохід сім'ї, загального господарства (папа, мама, сестра, дружина, діти, теща)
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6709
З нами з: 05.05.21
Подякував: 517 раз.
Подякували: 1330 раз.
 
Профіль
 
