Додано: Чет 16 жов, 2025 21:10
Куда в цьому моно натиснути що б узнати яку суму платити що б в пільговому періоді залишитися?Раніше ніби під сумою залишку на карті писало.Зараз там пише тільки "Використано ХХХ з УУУ"
Додано: Чет 16 жов, 2025 22:51
посетитель написав:
Куда в цьому моно натиснути що б узнати яку суму платити що б в пільговому періоді залишитися?Раніше ніби під сумою залишку на карті писало.Зараз там пише тільки "Використано ХХХ з УУУ"
Є строка над сумою залишку на карті. От на неї і тиснути
Додано: Чет 16 жов, 2025 23:26
Там тільки дві строки:
+ 3 750 Використано 250 з 4 000. Якщо на верхню строку натиснути - переходить на способи поповнення карти. Якщо на нижню - переходить на зміну ліміту.("Оберіть суму ліміту"). Додано пізніше. О бл..., з'явилася та строка.Самая верхня, над сумою залишку.Схоже з цими лимонами моно тупо глючил.Похєр на банківські продукти, у нас тут лимони з розіграшами.Моноказино.
Додано: П'ят 17 жов, 2025 00:25
Shaman написав:
бачу, щось не те - але думав на поганий інет
У роботі додатку monobank почалися труднощі через гру
Співзасновник банку Олег Гороховський повідомив, що з нагоди 10 млн користувачів банк запустив в додатку гру – "полювання на лимони". За його словами, через велику кількість охочих зіграти "здохла частина функціоналу".
але не бачу ніяких зауважень. всі грають в лимони?
до речі, лимони теж глючать
лімони
Додано: П'ят 17 жов, 2025 09:30
посетитель написав:
Там тільки дві строки:
+ 3 750
Використано 250 з 4 000.
Якщо на верхню строку натиснути - переходить на способи поповнення карти.
Якщо на нижню - переходить на зміну ліміту.("Оберіть суму ліміту").
Додано пізніше.
О бл..., з'явилася та строка.Самая верхня, над сумою залишку.Схоже з цими лимонами моно тупо глючил.Похєр на банківські продукти, у нас тут лимони з розіграшами.Моноказино.
моно глючить. але ж 1.5 мільйона людей таки грають, з них вже 250 тис дограло
маркетинг на рівні, треба сказати. й дивно що тут така тиша - в інеті, телеграмі, навіть на олх є. невже ніхто з форумчан не доєднався?
Додано: П'ят 17 жов, 2025 10:00
Додано: П'ят 17 жов, 2025 10:02
Та я ж кажу, хай під ліцензією тігіпка в додатку моно казино відкривають.
