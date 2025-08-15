Додано: Нед 26 жов, 2025 14:18

Вітаю спільноту Finance.ua!

Публікую кейс не заради конфлікту, а заради прозорості процедур на ринку фінпослуг. Буду вдячний за фахові коментарі та досвід інших користувачів.



Заголовок: Припинення обслуговування без мотивованого листа: документований кейс monobank



Суть

Я — клієнт monobank із 2017 року (перша хвиля). 07.07.2025 банк повідомив про припинення обслуговування. Подальші листи містили загальні посилання на правила (зокрема п. 5.12 та 10.4.1), однак відсутнє індивідуальне мотивоване рішення по суті: вих. №/дата, конкретні правові підстави саме мого випадку, підпис уповноваженої особи та порядок оскарження.

Окремо: банк відмовив у розгляді повторного звернення (лист № QEVR-20250910-128158363 від 10.09.2025) із посиланням на ст. 8 Закону «Про звернення громадян» (мовляв, питання вже вирішено). Моя позиція: ст. 8 застосовується лише коли перше звернення вирішено по суті, чого не відбулося — бо мотивованого індивідуального рішення не надано.

Безпосередньо перед виходом у публічний простір (до 23.10.2025) я надав Банку “останній шанс”: або надати мотивоване письмове рішення по суті, або погодити 60-денний випробувальний період (e-mail only). Відповіді по суті не отримав.



Ключова хронологія (коротко)

• 11.08.2025 — звернення до Секретаріату Правління (top-level review).

• 15.08.2025 — зареєстровано: вх. К-1707.

• 26.08.2025 — відповідь банку К-997/КЕП.

• 10.09.2025 — лист банку № QEVR-20250910-128158363: відмова розглядати повторне звернення (посилання на ст. 8 Закону).

• 11–12.09.2025 — відповіді без рішення по суті.

• 13.09.2025 — звернення на рівень CEO (офіційний канал).

• 18.09.2025 — НБУ К-249467/1/22499 → відповідь 16–17.10.2025.

• 17.10.2025 — Омбудсмен НБУ К-249467/2/24860.

• до 23.10.2025 — “останній шанс” для Банку: або мотивоване рішення по суті, або 60-денний випробувальний період (e-mail only).

• 23.10.2025 — відеозв’язок: банк повідомив, що письмового рішення по суті не надасть, 60-денний режим не погодить (посилання на «регламент банку»).

• 25.10.2025 — надіслав до НБУ додаткове уточнення з новими обставинами (як допматеріали до справ К-249467/1/22499 та К-249467/2/24860).

• 25.10.2025 — звернення до Комітету ВРУ з питань фінансів (парламентський контроль).



Моя позиція

Я не заперечую право банку розірвати договір (п. 10.4.1). Йдеться про інше: при офіційному зверненні клієнт має право отримати обґрунтовану письмову відповідь по суті з реквізитами — це елемент належної процедури та прозорості ринку (вимоги законодавства й регулювання НБУ щодо розгляду звернень споживачів фінпослуг). Відмова за ст. 8 без попереднього рішення по суті — юридично хибна.

Визнаю: раніше міг бути емоційним — перепрошую. Мета — продовжити обслуговування в monobank на прозорих правилах; готовий до коректної співпраці, виконання комплаєнс-вимог і комунікації e-mail only. Мені справді подобалися сервіс і продукт monobank — для мене це не про конфлікт, а про процедуру та довіру.



Чому це важливо ринку

Без мотивованих листів по суті клієнт не розуміє підстав рішень і не може коректно їх оскаржити. Прозорі письмові рішення — нормальна практика зрілих фінансових ринків і захист прав споживачів.



Що прошу (пріоритетно)



1. Відновити обслуговування рахунків на звичних умовах із письмовим підтвердженням; комунікація e-mail only; готовність виконувати всі вимоги комплаєнсу.

або (за необхідності тестового підходу)





2. 60-денний випробувальний період з письмово погодженими контрольними точками та комунікацією e-mail only.

якщо банк наполягає на відмові





3. Видати індивідуальне мотивоване рішення по суті (вих. №/дата, конкретні правові підстави, підпис, порядок оскарження).







Статус зараз

Кейс на розгляді у Верховній Раді (очікую вхідний номер/реакцію комітету). Додаткове уточнення в НБУ від 25.10.2025 — зареєстроване як допматеріали. Дію спокійно й виключно в правовому полі.



Плюси / Мінуси

Плюси: я — клієнт із 2017 року (перша хвиля); раніше високо оцінював зручність продукту і сервіс; коректна робота підтримки.

Мінуси: припинення обслуговування без індивідуального мотивованого рішення по суті; загальні відповіді з відсилками до правил без реквізитів і підписанта.