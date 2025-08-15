підкажіть, як стикується оплата частинами від моно з звичайними тратами по кредитці та пільговим періодом?
Якщо, наприклад, мені треба 5т сплатити за 5 платежів, я просто кожного місяця плачу по 1т + за попередній період, чи складніше?
Додано: Сер 22 жов, 2025 20:31
Додано: Сер 22 жов, 2025 21:24
Перший платіж стягується у день купівлі, решта щомісяця
22/10 - купівля/платіж 1
22/11 - платіж 2 і так далі
Пільговий період як зазвичай - витрати у поточному місяці гасите до кінця наступного
Додано: Нед 26 жов, 2025 14:18
«Відновлення обслуговування та мотивоване рішення від monoba
Вітаю спільноту Finance.ua!
Публікую кейс не заради конфлікту, а заради прозорості процедур на ринку фінпослуг. Буду вдячний за фахові коментарі та досвід інших користувачів.
Заголовок: Припинення обслуговування без мотивованого листа: документований кейс monobank
Суть
Я — клієнт monobank із 2017 року (перша хвиля). 07.07.2025 банк повідомив про припинення обслуговування. Подальші листи містили загальні посилання на правила (зокрема п. 5.12 та 10.4.1), однак відсутнє індивідуальне мотивоване рішення по суті: вих. №/дата, конкретні правові підстави саме мого випадку, підпис уповноваженої особи та порядок оскарження.
Окремо: банк відмовив у розгляді повторного звернення (лист № QEVR-20250910-128158363 від 10.09.2025) із посиланням на ст. 8 Закону «Про звернення громадян» (мовляв, питання вже вирішено). Моя позиція: ст. 8 застосовується лише коли перше звернення вирішено по суті, чого не відбулося — бо мотивованого індивідуального рішення не надано.
Безпосередньо перед виходом у публічний простір (до 23.10.2025) я надав Банку “останній шанс”: або надати мотивоване письмове рішення по суті, або погодити 60-денний випробувальний період (e-mail only). Відповіді по суті не отримав.
Ключова хронологія (коротко)
• 11.08.2025 — звернення до Секретаріату Правління (top-level review).
• 15.08.2025 — зареєстровано: вх. К-1707.
• 26.08.2025 — відповідь банку К-997/КЕП.
• 10.09.2025 — лист банку № QEVR-20250910-128158363: відмова розглядати повторне звернення (посилання на ст. 8 Закону).
• 11–12.09.2025 — відповіді без рішення по суті.
• 13.09.2025 — звернення на рівень CEO (офіційний канал).
• 18.09.2025 — НБУ К-249467/1/22499 → відповідь 16–17.10.2025.
• 17.10.2025 — Омбудсмен НБУ К-249467/2/24860.
• до 23.10.2025 — “останній шанс” для Банку: або мотивоване рішення по суті, або 60-денний випробувальний період (e-mail only).
• 23.10.2025 — відеозв’язок: банк повідомив, що письмового рішення по суті не надасть, 60-денний режим не погодить (посилання на «регламент банку»).
• 25.10.2025 — надіслав до НБУ додаткове уточнення з новими обставинами (як допматеріали до справ К-249467/1/22499 та К-249467/2/24860).
• 25.10.2025 — звернення до Комітету ВРУ з питань фінансів (парламентський контроль).
Моя позиція
Я не заперечую право банку розірвати договір (п. 10.4.1). Йдеться про інше: при офіційному зверненні клієнт має право отримати обґрунтовану письмову відповідь по суті з реквізитами — це елемент належної процедури та прозорості ринку (вимоги законодавства й регулювання НБУ щодо розгляду звернень споживачів фінпослуг). Відмова за ст. 8 без попереднього рішення по суті — юридично хибна.
Визнаю: раніше міг бути емоційним — перепрошую. Мета — продовжити обслуговування в monobank на прозорих правилах; готовий до коректної співпраці, виконання комплаєнс-вимог і комунікації e-mail only. Мені справді подобалися сервіс і продукт monobank — для мене це не про конфлікт, а про процедуру та довіру.
Чому це важливо ринку
Без мотивованих листів по суті клієнт не розуміє підстав рішень і не може коректно їх оскаржити. Прозорі письмові рішення — нормальна практика зрілих фінансових ринків і захист прав споживачів.
Що прошу (пріоритетно)
1. Відновити обслуговування рахунків на звичних умовах із письмовим підтвердженням; комунікація e-mail only; готовність виконувати всі вимоги комплаєнсу.
або (за необхідності тестового підходу)
2. 60-денний випробувальний період з письмово погодженими контрольними точками та комунікацією e-mail only.
якщо банк наполягає на відмові
3. Видати індивідуальне мотивоване рішення по суті (вих. №/дата, конкретні правові підстави, підпис, порядок оскарження).
Статус зараз
Кейс на розгляді у Верховній Раді (очікую вхідний номер/реакцію комітету). Додаткове уточнення в НБУ від 25.10.2025 — зареєстроване як допматеріали. Дію спокійно й виключно в правовому полі.
Плюси / Мінуси
Плюси: я — клієнт із 2017 року (перша хвиля); раніше високо оцінював зручність продукту і сервіс; коректна робота підтримки.
Мінуси: припинення обслуговування без індивідуального мотивованого рішення по суті; загальні відповіді з відсилками до правил без реквізитів і підписанта.
Додано: Нед 26 жов, 2025 20:29
Virus_900 написали багато, не берусь судити але мабуть юридично вмотивовано, але в загальному потоці "юридичної полови" забели написати головне - а на ваш погляд підстави у банку до розриву з вами відносин були? Вангую, що так (непрямим підтвердженням цього бачу в тому що ви пропонуєте якийсь 60денний випробувальний період). З мого боку виглядає так : вам подобається банк і вас все влаштовує але "рильце ваше в пушку" і ви це розумієте. Якщо це дійсно так як я здогадуюсь, і ви дійсно були свого часу в чомусь принципово не праві тоді я б не став тратити сили, бо ваша писанина вона має відношення виключно до форми того як поводився банк, а не до суті питання чому з вами розірвали відносини. Якщо банк має щось по вам суттєве, де ви щось робили не так (і може ще й неодноразово), то ваші навіть може і грунтовні претензії по формі будуть перекриті банківськими фактами.
Усе написане - виключно ІМНО без претензій на істину.
Додано: Нед 26 жов, 2025 21:21
Virus_900, простите за любопытство, вы до этого голосом/в чате с поддержкой общались и именно в процессе этого общения позволили себе эмоциональные высказывания? Имейл-онли коммуникацию вы просите в противовес каким именно другим каналам?
Додано: Нед 26 жов, 2025 21:31
Підстави у банка розірвати відносини з БУДЬ-ЯКИМ клієнтом завжди знайдуться.
Інша справа нащо всі ті рухи щоб примусити банк співпрацювати.Ну не хоче він.Клієнти йому не потрібні.
Скоро гроші за вхід будуть брати, але люди все одно йти будуть.
