Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 3.9 5 69
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
3
2- Погане. Некомпетентне.
10%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
21
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
41%
28
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Сер 29 жов, 2025 00:08

Re: monobank

  Virus_900 написав:Когда будут финальные письма — выложу выдержки без персональных данных, чтобы всем было видно, что за ними стоит.

ОК. Тогда то, что сейчас, считаем за анонс для разогрева аудитории 8)
3
7
Повідомлення Додано: Сер 29 жов, 2025 10:24

  moveton написав:
  Virus_900 написав:Когда будут финальные письма — выложу выдержки без персональных данных, чтобы всем было видно, что за ними стоит.

ОК. Тогда то, что сейчас, считаем за анонс для разогрева аудитории 8)


1) Банк (monobank)
• 26.08.2025 — К-997/КЕП: ссылки на внутренние правила (в т. ч. п. 5.12 и 10.4.1); индивидуального правового обґрунтування моего случая нет.
• 10.09.2025 — № QEVR-20250910-128158363: отказ рассматривать обращение как «повторное» со ссылкой на ст. 8 Закона «Об обращениях граждан».
• 23.10.2025 — видеосвязь: банк сообщил, что индивидуированного мотивированного письма по сути (с исходящим №/датой/основаниями/подписью) не предоставит; 60-дневный тестовый режим не согласует (ссылка на «регламент банка»).

2) НБУ
• 16–17.10.2025 — ответы, которые не содержали індивідуального рішення по суті мого звернення.
• 27.10.2025 — мое додаткове уточнення зарегистрировано № К-249467/3/25569. Статус: в работе.

3) Омбудсмен НБУ
• 17.10.2025 — відповідь без індивідуального рішення по суті (фокус на общем праве банка прекращать обслуживание).

4) Верховная Рада (Комитет по вопросам финансов)
• 28.10.2025 — обращение зарегистрировано № 47779К-2-10.2025/248086, передано в профильный комитет. Просил отвечать по электронной почте.

Моя позиция. Я не оспариваю право банка расторгнуть договор (п. 10.4.1). Прошу надать мотивированную письменную відповідь по суті с реквизитами и порядком оскарження. Как компромисс предлагал 60-дневный тестовый режим с письменными контрольными точками и коммуникацией e-mail only.
Повідомлення Додано: Нед 02 лис, 2025 17:14

  Virus_900 написав:
  Howl написав:
  посетитель написав:І в судах у банков дійсно не прокатує сказати що це секрет.Питання стоїть так: якщо ви кажете що клієнт щось порушив - вкажіть що конкретно порушив.
Ну тоді Virus_900 звертатися до суду )
А чи варто воно того?


Я вже пройшов усі досудові етапи — звернення до банку, НБУ, Омбудсмена та навіть Комітету ВРУ (№ К-249467/3/25569).
Суд — це останній крок, якщо інші способи не дають результату.
Моя мета не покарати, а досягти прозорості й мотивованого рішення по суті.
Якщо ж іншого шляху не буде — так, звернення до суду цілком логічне й передбачене законом.

Цікаво, а у вас що нема інших банків, для заміни Моно, ну щоб не витрачати купу часу, сил та невів на це "вєрнісь, я всьо пращю!"
Ну і головне питання - ви самі здогадуєтесь за що саме банк міг вирішити розірвати з Вами стосунки?
