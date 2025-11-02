Форуми / Народні рейтинги: Банки,

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку monobank 3.9 5 69 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 4% 3 2- Погане. Некомпетентне. 10% 7 3- Задовільне. Хотілося б краще. 14% 10 4- Добре. Як і повинно бути. 30% 21 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 41% 28 Всього голосів : 69 Додано: Сер 29 жов, 2025 00:08 Re: monobank Virus_900 написав: Когда будут финальные письма — выложу выдержки без персональных данных, чтобы всем было видно, что за ними стоит.

ОК. Тогда то, что сейчас, считаем за анонс для разогрева аудитории

moveton

Повідомлень: 6120 З нами з: 23.03.18 Подякував: 79 раз. Подякували: 755 раз.

Додано: Сер 29 жов, 2025 10:24 moveton написав: Virus_900 написав: Когда будут финальные письма — выложу выдержки без персональных данных, чтобы всем было видно, что за ними стоит.

ОК. Тогда то, что сейчас, считаем за анонс для разогрева аудитории

ОК. Тогда то, что сейчас, считаем за анонс для разогрева аудитории ОК. Тогда то, что сейчас, считаем за анонс для разогрева аудитории



1) Банк (monobank)

• 26.08.2025 — К-997/КЕП: ссылки на внутренние правила (в т. ч. п. 5.12 и 10.4.1); индивидуального правового обґрунтування моего случая нет.

• 10.09.2025 — № QEVR-20250910-128158363: отказ рассматривать обращение как «повторное» со ссылкой на ст. 8 Закона «Об обращениях граждан».

• 23.10.2025 — видеосвязь: банк сообщил, что индивидуированного мотивированного письма по сути (с исходящим №/датой/основаниями/подписью) не предоставит; 60-дневный тестовый режим не согласует (ссылка на «регламент банка»).



2) НБУ

• 16–17.10.2025 — ответы, которые не содержали індивідуального рішення по суті мого звернення.

• 27.10.2025 — мое додаткове уточнення зарегистрировано № К-249467/3/25569. Статус: в работе.



3) Омбудсмен НБУ

• 17.10.2025 — відповідь без індивідуального рішення по суті (фокус на общем праве банка прекращать обслуживание).



4) Верховная Рада (Комитет по вопросам финансов)

• 28.10.2025 — обращение зарегистрировано № 47779К-2-10.2025/248086, передано в профильный комитет. Просил отвечать по электронной почте.



Моя позиция. Я не оспариваю право банка расторгнуть договор (п. 10.4.1). Прошу надать мотивированную письменную відповідь по суті с реквизитами и порядком оскарження. Как компромисс предлагал 60-дневный тестовый режим с письменными контрольными точками и коммуникацией e-mail only. 1) Банк (monobank)• 26.08.2025 — К-997/КЕП: ссылки на внутренние правила (в т. ч. п. 5.12 и 10.4.1); индивидуального правового обґрунтування моего случая нет.• 10.09.2025 — № QEVR-20250910-128158363: отказ рассматривать обращение как «повторное» со ссылкой на ст. 8 Закона «Об обращениях граждан».• 23.10.2025 — видеосвязь: банк сообщил, что индивидуированного мотивированного письма по сути (с исходящим №/датой/основаниями/подписью) не предоставит; 60-дневный тестовый режим не согласует (ссылка на «регламент банка»).2) НБУ• 16–17.10.2025 — ответы, которые не содержали індивідуального рішення по суті мого звернення.• 27.10.2025 — мое додаткове уточнення зарегистрировано № К-249467/3/25569. Статус: в работе.3) Омбудсмен НБУ• 17.10.2025 — відповідь без індивідуального рішення по суті (фокус на общем праве банка прекращать обслуживание).4) Верховная Рада (Комитет по вопросам финансов)• 28.10.2025 — обращение зарегистрировано № 47779К-2-10.2025/248086, передано в профильный комитет. Просил отвечать по электронной почте.Моя позиция. Я не оспариваю право банка расторгнуть договор (п. 10.4.1). Прошу надать мотивированную письменную відповідь по суті с реквизитами и порядком оскарження. Как компромисс предлагал 60-дневный тестовый режим с письменными контрольными точками и коммуникацией e-mail only. Virus_900 Повідомлень: 8 З нами з: 17.10.18 Подякував: 0 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 лис, 2025 17:14 Virus_900 написав: Howl написав: посетитель написав: І в судах у банков дійсно не прокатує сказати що це секрет.Питання стоїть так: якщо ви кажете що клієнт щось порушив - вкажіть що конкретно порушив. І в судах у банков дійсно не прокатує сказати що це секрет.Питання стоїть так: якщо ви кажете що клієнт щось порушив - вкажіть що конкретно порушив. Ну тоді Virus_900 звертатися до суду )

А чи варто воно того? Ну тоді Virus_900 звертатися до суду )А чи варто воно того?



Я вже пройшов усі досудові етапи — звернення до банку, НБУ, Омбудсмена та навіть Комітету ВРУ (№ К-249467/3/25569).

Суд — це останній крок, якщо інші способи не дають результату.

Моя мета не покарати, а досягти прозорості й мотивованого рішення по суті.

Якщо ж іншого шляху не буде — так, звернення до суду цілком логічне й передбачене законом. Я вже пройшов усі досудові етапи — звернення до банку, НБУ, Омбудсмена та навіть Комітету ВРУ (№ К-249467/3/25569).Суд — це останній крок, якщо інші способи не дають результату.Моя мета не покарати, а досягти прозорості й мотивованого рішення по суті.Якщо ж іншого шляху не буде — так, звернення до суду цілком логічне й передбачене законом.

Цікаво, а у вас що нема інших банків, для заміни Моно, ну щоб не витрачати купу часу, сил та невів на це "вєрнісь, я всьо пращю!"

Ну і головне питання - ви самі здогадуєтесь за що саме банк міг вирішити розірвати з Вами стосунки? 

1finanсier

Повідомлень: 1087 З нами з: 02.09.19 Подякував: 378 раз. Подякували: 71 раз.

