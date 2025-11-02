ОК. Тогда то, что сейчас, считаем за анонс для разогрева аудитории
Додано: Сер 29 жов, 2025 00:08
Re: monobank
Додано: Сер 29 жов, 2025 10:24
1) Банк (monobank)
• 26.08.2025 — К-997/КЕП: ссылки на внутренние правила (в т. ч. п. 5.12 и 10.4.1); индивидуального правового обґрунтування моего случая нет.
• 10.09.2025 — № QEVR-20250910-128158363: отказ рассматривать обращение как «повторное» со ссылкой на ст. 8 Закона «Об обращениях граждан».
• 23.10.2025 — видеосвязь: банк сообщил, что индивидуированного мотивированного письма по сути (с исходящим №/датой/основаниями/подписью) не предоставит; 60-дневный тестовый режим не согласует (ссылка на «регламент банка»).
2) НБУ
• 16–17.10.2025 — ответы, которые не содержали індивідуального рішення по суті мого звернення.
• 27.10.2025 — мое додаткове уточнення зарегистрировано № К-249467/3/25569. Статус: в работе.
3) Омбудсмен НБУ
• 17.10.2025 — відповідь без індивідуального рішення по суті (фокус на общем праве банка прекращать обслуживание).
4) Верховная Рада (Комитет по вопросам финансов)
• 28.10.2025 — обращение зарегистрировано № 47779К-2-10.2025/248086, передано в профильный комитет. Просил отвечать по электронной почте.
Моя позиция. Я не оспариваю право банка расторгнуть договор (п. 10.4.1). Прошу надать мотивированную письменную відповідь по суті с реквизитами и порядком оскарження. Как компромисс предлагал 60-дневный тестовый режим с письменными контрольными точками и коммуникацией e-mail only.
Додано: Нед 02 лис, 2025 17:14
Цікаво, а у вас що нема інших банків, для заміни Моно, ну щоб не витрачати купу часу, сил та невів на це "вєрнісь, я всьо пращю!"
Ну і головне питання - ви самі здогадуєтесь за що саме банк міг вирішити розірвати з Вами стосунки?
