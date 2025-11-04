|
monobank
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 03 лис, 2025 22:50
Порт написав:
Если удастся доказательно прищемить хвост, хотя бы одному человеку в одном банке, это будет хороший прецендент.
Был же ж, вроде. И не один. Но пока это единицами, то так и остаётся только хорошими прецедентами без влияния на работу банков. А что хотя бы 10% пойдёт в суд и высудит там себе какую-то компенсацию - это утопия. Но если "пан має ще час і натхненя", почему бы и нет?
moveton
Повідомлень: 6124
З нами з: 23.03.18
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 756 раз.
Додано: Пон 03 лис, 2025 22:58
Та є непоодинокі випадки коли суд ставав на сторону клієнта в таких випадках.Але ж толку для інших від цього небагато.Як ми всі бачимо НБУ щимить банки.Штрафи конські і т.п.Банкам в свою чергу простіше щимити клієнтів так як санкцій і відповідальності ніякої(НБУ тут самоусунулся).
Проблема чітких і прозорих умов.І цим мало б займатися НБУ.Але...
посетитель
Повідомлень: 1547
З нами з: 22.12.18
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 234 раз.
Додано: Пон 03 лис, 2025 23:35
посетитель написав:
Банкам в свою чергу простіше щимити клієнтів так як санкцій і відповідальності ніякої(НБУ тут самоусунулся)
Это мы в Европу идём. Не знаю, как в основном делают более традиционные банки (хотя про них тоже неприятные отзывы местами доносятся), а Revolut и Zen точно объяснением причин разрыва себя не утруждают и даже специально отвечают, что по их правилам сообщать не положено. "Нам показалось, что вы нарушаете пользовательское соглашение" - это все детали, что от них можно добиться. И хорошо, если деньги вернут, а не блокнут и начнут отмораживаться. Я так понимаю, что и Моня тут ответил примерно так же.
посетитель написав:
Проблема чітких і прозорих умов.І цим мало б займатися НБУ.Але...
Я подозреваю, что именно тем и занимается, чтобы было так, как сейчас. Определённая разумность в том, что проверяющие скрипты заранее не публикуются, есть и это таки да обычная мировая практика. Но вот за что конкретно выгнали могли бы и сообщать. Хотя бы потому, что финмон бывает и просто неграмотным и посчитать операцию нелегальной почём зря. И даже суды говорят, что обязаны сообщать. Но то ж единицам...
moveton
Повідомлень: 6124
З нами з: 23.03.18
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 756 раз.
Додано: Вів 04 лис, 2025 08:35
Howl написав: Virus_900 написав:
задача не «переиграть» банк, а понять, что именно исправить, и вернуться к нормальному обслуживанию.
Virus_900, ты зациклился на этом банке. Фактически ты мог обратится в банк, получить отписку и на основании её обратится к регулятору, получив отписку и от них, обращаться в суд. Вместо этого ты начинаешь растягивать "удовольствие". Если нечем заняться, то найди себе интересное и более полезное занятие.
Понимаю твою точку зрения.
Но я просто прохожу все официальные этапы, чтобы потом в суде всё было документально чисто.
Это не затягивание — это последовательные шаги в рамках закона.
Virus_900
Повідомлень: 12
З нами з: 17.10.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
