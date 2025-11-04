Форуми / Народні рейтинги: Банки,

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку monobank 3.9 5 69 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 4% 3 2- Погане. Некомпетентне. 10% 7 3- Задовільне. Хотілося б краще. 14% 10 4- Добре. Як і повинно бути. 30% 21 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 41% 28 Всього голосів : 69 Додано: Вів 04 лис, 2025 10:11 Navegantes написав: Virus_900 написав: Единственное, что признаю со своей стороны — в первые дни я был эмоционален; сейчас общаюсь строго официально. Единственное, что признаю со своей стороны — в первые дни я был эмоционален; сейчас общаюсь строго официально.



Надлишкова емоційність була відповіддю на припинення банком взаємовідносин? Не просто ж так ви в чаті/телефоні/листі "обматюкали" співробітника Монобанку. І тому повертаємось на перше коло - що такого ви зробили, що банк вирішив припинити співпрацю?



Надлишкова емоційність була відповіддю на припинення банком взаємовідносин? Не просто ж так ви в чаті/телефоні/листі "обматюкали" співробітника Монобанку. І тому повертаємось на перше коло - що такого ви зробили, що банк вирішив припинити співпрацю? Надлишкова емоційність була відповіддю на припинення банком взаємовідносин? Не просто ж так ви в чаті/телефоні/листі "обматюкали" співробітника Монобанку. І тому повертаємось на перше коло - що такого ви зробили, що банк вирішив припинити співпрацю?

В принципі, так, менагери у банці достатньо стресостійки -- просто так послати їх у піше еротичне не виходить.

В принципі, так, менагери у банці достатньо стресостійки -- просто так послати їх у піше еротичне не виходить.

От Гороха можна вивести з рівноваги 2..3 матюгами )) Amethyst

Надлишкова емоційність була відповіддю на припинення банком взаємовідносин? Не просто ж так ви в чаті/телефоні/листі "обматюкали" співробітника Монобанку. І тому повертаємось на перше коло - що такого ви зробили, що банк вирішив припинити співпрацю? Надлишкова емоційність була відповіддю на припинення банком взаємовідносин? Не просто ж так ви в чаті/телефоні/листі "обматюкали" співробітника Монобанку. І тому повертаємось на перше коло - що такого ви зробили, що банк вирішив припинити співпрацю?





Відповідаю прямо.

1) Чи була “надлишкова емоційність”? Так, на старті я говорив різко — це була реакція на раптове обмеження без пояснень. Ненормативної лексики/«обматюків» не було. Якщо у банку інше бачення — прошу навести конкретну цитату/фрагмент.

2) Що саме я “зробив”? Жодної крипти, «дропів», обходів валютних обмежень чи подібного не було. Банк розірвав обслуговування, пославшись на п. 5.12 розд. I Умов, без конкретизації причин.

3) Що я прошу? Не “повернути рахунок будь-що”, а мотивоване письмове рішення по суті. Як конструктивний варіант — випробувальне відновлення на 60 днів у режимі read-only / Two-Key. Якщо банк відмовить і дасть мотивування — я це прийму. Відповідаю прямо.1) Чи була “надлишкова емоційність”? Так, на старті я говорив різко — це була реакція на раптове обмеження без пояснень. Ненормативної лексики/«обматюків» не було. Якщо у банку інше бачення — прошу навести конкретну цитату/фрагмент.2) Що саме я “зробив”? Жодної крипти, «дропів», обходів валютних обмежень чи подібного не було. Банк розірвав обслуговування, пославшись на п. 5.12 розд. I Умов, без конкретизації причин.3) Що я прошу? Не “повернути рахунок будь-що”, а мотивоване письмове рішення по суті. Як конструктивний варіант — випробувальне відновлення на 60 днів у режимі read-only / Two-Key. Якщо банк відмовить і дасть мотивування — я це прийму.



Не зовсім розумію, як у взаємовідносинах "банк-клієнт" застосовується режим read-only / Two-key, жодного разу не бачив таке або щось схоже у ДКБО, яким й регламентуються дані відносини.



П. 5.12. говорить "Відносини між Сторонами ґрунтуються на принципах взаємної поваги та шанобливого ставлення. В разі, якщо Клієнт виявляє неповагу до працівників Банку та/або застосовує ненормативну лексику, в тому числі через соціальні мережі, Банк має право відмовити у наданні послуг із застосуванням Каналів дистанційного обслуговування".

Щось таки пролунало з ваших вуст...але воно пролунало як відповідь на раптове обмеження користування рахунком, а саме раптове обмеження виникло у відповідь на...

Дякую за предметне запитання.



Про read-only / Two-Key. Це не пункт ДКБО, а моя компромісна пропозиція:

– read-only — лише перегляд і завершення розрахунків, без вихідних платежів;

– Two-Key — будь-яка операція тільки після додаткового погодження/ручної перевірки банком.

У роздрібних умовах такий режим прямо не прописаний, але банк має договірну свободу погодити індивідуальний безризиковий режим як виняток.



Про п. 5.12. Ви вірно цитуєте норму: за неповагу/ненормативну лексику банк може відмовити у дистанційному обслуговуванні. Зі свого боку визнаю: на старті говорив різко, ненормативної лексики не вживав. Якщо банк вважає інакше — прошу мотивоване письмове рішення з конкретною цитатою/датою. Це і є відповідь по суті.



Про “детектив”. Моя емоційна реакція була після вже застосованого обмеження, а не до нього. Саме тому прошу банк зафіксувати хронологію і підставу — щоб прибрати припущення.



– read-only — лише перегляд і завершення розрахунків, без вихідних платежів;

– Two-Key — будь-яка операція тільки після додаткового погодження/ручної перевірки банком.

Повідомлень: 6128 З нами з: 23.03.18 Подякував: 80 раз. Подякували: 757 раз. Профіль 3 7 ВідповістиЦитата Додано: Вів 04 лис, 2025 16:06 moveton написав: Virus_900 написав: Про read-only / Two-Key. Це не пункт ДКБО, а моя компромісна пропозиція:

– read-only — лише перегляд і завершення розрахунків, без вихідних платежів;

– Two-Key — будь-яка операція тільки після додаткового погодження/ручної перевірки банком.

Понимаю логику: у банка широкая дискреция. Я не прошу «придумать отдельный регламент под меня». Прошу либо дать мотивированное письменное решение по сути, либо на 60 дней включить безопасный режим read-only / Two-Key (без исходящих платежей, с ручной верификацией). Это не льгота, а обычная конфигурация риск-контроля.

Дякую за предметне запитання.



Про read-only / Two-Key. Це не пункт ДКБО, а моя компромісна пропозиція:

– read-only — лише перегляд і завершення розрахунків, без вихідних платежів;

– Two-Key — будь-яка операція тільки після додаткового погодження/ручної перевірки банком.

У роздрібних умовах такий режим прямо не прописаний, але банк має договірну свободу погодити індивідуальний безризиковий режим як виняток.



Про п. 5.12. Ви вірно цитуєте норму: за неповагу/ненормативну лексику банк може відмовити у дистанційному обслуговуванні. Зі свого боку визнаю: на старті говорив різко, ненормативної лексики не вживав. Якщо банк вважає інакше — прошу мотивоване письмове рішення з конкретною цитатою/датою. Це і є відповідь по суті.



Про “детектив”. Моя емоційна реакція була після вже застосованого обмеження, а не до нього. Саме тому прошу банк зафіксувати хронологію і підставу — щоб прибрати припущення.



Дякую за предметне запитання.



Про read-only / Two-Key. Це не пункт ДКБО, а моя компромісна пропозиція:

– read-only — лише перегляд і завершення розрахунків, без вихідних платежів;

– Two-Key — будь-яка операція тільки після додаткового погодження/ручної перевірки банком.

У роздрібних умовах такий режим прямо не прописаний, але банк має договірну свободу погодити індивідуальний безризиковий режим як виняток.



Про п. 5.12. Ви вірно цитуєте норму: за неповагу/ненормативну лексику банк може відмовити у дистанційному обслуговуванні. Зі свого боку визнаю: на старті говорив різко, ненормативної лексики не вживав. Якщо банк вважає інакше — прошу мотивоване письмове рішення з конкретною цитатою/датою. Це і є відповідь по суті.



Про “детектив”. Моя емоційна реакція була після вже застосованого обмеження, а не до нього. Саме тому прошу банк зафіксувати хронологію і підставу — щоб прибрати припущення.



Дякую за думку. Я не очікую винятків і не прошу «особливих правил». Мета — отримати мотивоване рішення по суті. Дію виключно в адміністративному полі: банк → НБУ / Омбудсман → Комітет ВРУ → КМУ / Мінфін.

Пропозиція 60 днів у режимі read-only / Two-Key — це не пільга, а безпечний технічний компроміс (без вихідних операцій, з ручною верифікацією). Якщо банк не готовий — ок, але нехай буде мотивована письмова позиція (загальна категорія підстави + порядок оскарження).

