monobank

monobank
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 3.9 5 69
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
3
2- Погане. Некомпетентне.
10%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
21
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
41%
28
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Чет 06 лис, 2025 15:53

  Кащей написав:
  24589 написав:панове форумчани, ви шо реально за цю простиню не помітили патерн штучного інтелекту? там оці всі спічі по кругу навколо однієї думки різними фразами крутяться, і на конструкції подивіться…) дивний він цей вірус:)

Выдвигаю альтернативную версию, а точнее, альтернативно-параллельную (использование ИИ не отменяющую). Весь описанный кейс - экспериментальный проект пиар-подразделения банка по улучшению условий труда сотрудников службы поддержки (чтоб не просили у Гороха молочко за вредность) и улучшению общего имиджа фин.учреждения (если уж матюкают, то хоть пусть это изящней делают). Процент молодых-горячих в мониной аудитории в среднем выше, чем у других банков - вот и выгребает поддержка от "эмоционального" общения, плюс в различные паблики выплескивается вся эта эмоциональность. А уж какие технологии (ИИ или еще что) используются в ходе этого проекта - вопрос второй.

Слишком сложно, да и гороху плевать на тонкую душевную организацию студентов из службы поддержки. Можно ведь предположить и такое, что большинство из тех, кто пытается доказать бессмысленность попыток пободаться с банком-делают это в интересах банка.
Порт
 
Повідомлень: 1089
З нами з: 03.01.10
Подякував: 2 раз.
Подякували: 72 раз.
 
Профіль
 
