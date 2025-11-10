|
|
|
monobank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 06 лис, 2025 15:53
Кащей написав: 24589 написав:
панове форумчани, ви шо реально за цю простиню не помітили патерн штучного інтелекту? там оці всі спічі по кругу навколо однієї думки різними фразами крутяться, і на конструкції подивіться…) дивний він цей вірус:)
Выдвигаю альтернативную версию, а точнее, альтернативно-параллельную (использование ИИ не отменяющую). Весь описанный кейс - экспериментальный проект пиар-подразделения банка по улучшению условий труда сотрудников службы поддержки (чтоб не просили у Гороха молочко за вредность) и улучшению общего имиджа фин.учреждения (если уж матюкают, то хоть пусть это изящней делают). Процент молодых-горячих в мониной аудитории в среднем выше, чем у других банков - вот и выгребает поддержка от "эмоционального" общения, плюс в различные паблики выплескивается вся эта эмоциональность. А уж какие технологии (ИИ или еще что) используются в ходе этого проекта - вопрос второй.
Слишком сложно, да и гороху плевать на тонкую душевную организацию студентов из службы поддержки. Можно ведь предположить и такое, что большинство из тех, кто пытается доказать бессмысленность попыток пободаться с банком-делают это в интересах банка.
-
Порт
-
-
- Повідомлень: 1090
- З нами з: 03.01.10
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 72 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 09 лис, 2025 06:17
ох и история
я понимаю там, что процедура, закон и все такое, но чисто по человечески понимаю банк.
там же стопудово бесконечные препирательства с поддержкой по любому поводу ( а повод у некоторых клиентов всегда есть) с бесконечными зверненнями, официальными ответами и другой ненужной возней. еще и с хамством, как выяснилось, по старой советской привычке
кому оно надо? проще отказаться от сотрудничества и закрыть вопрос, избавив себя от вечной мороки
надо быть людьми, даже если перед вами казалось бы безликая машина большой компании
-
smdtranz
-
-
- Повідомлень: 709
- З нами з: 05.08.13
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 117 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Пон 10 лис, 2025 09:10
З одного боку, пан Virus_900 трохи оживив гілку Монобанку.
З іншого, він надто зловживає гостинністю даного форуму. Бачу, що він має дуже багато вільного часу (можливо, пише з телефону під час відключень світла) і натхнення, але не розумію, яка користь з усієї цієї юридичної писанини.
Причина розриву - не вказана, не дивлячись на численні питання форумчан. Обматюкав Гороха - ну, так і скажи )) Але не думав, що це може бути причиною. Певно, є щось інше.. адже спочатку був розрив, а вже потім - емоції і все таке.
Коротше, закінчуйте тут флудити. Буде результат - відпишетесь.
Користі від всього цього поки що - нуль цілих, нуль десятих.
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 6446
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 1078 раз.
- Подякували: 4876 раз.
-
-
Профіль
-
-
6
13
2
Додано: Пон 10 лис, 2025 09:21
Искатель написав:
Певно, є щось інше.. адже спочатку був розрив, а вже потім - емоції і все таке.
Коротше, закінчуйте тут флудити. Буде результат - відпишетесь.
Користі від всього цього поки що - нуль цілих, нуль десятих.
Трохи не так. Спочатку були емоції (неодноразові), потім розрив і знову емоції. Причини виникнення початкових емоцій не вказуються.
-
Navegantes
-
-
- Повідомлень: 502
- З нами з: 22.02.23
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 140 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Пон 10 лис, 2025 20:07
smdtranz написав:
ох и история
я понимаю там, что процедура, закон и все такое, но чисто по человечески понимаю банк.
там же стопудово бесконечные препирательства с поддержкой по любому поводу ( а повод у некоторых клиентов всегда есть) с бесконечными зверненнями, официальными ответами и другой ненужной возней. еще и с хамством, как выяснилось, по старой советской привычке
кому оно надо? проще отказаться от сотрудничества и закрыть вопрос, избавив себя от вечной мороки
надо быть людьми, даже если перед вами казалось бы безликая машина большой компании
Понимаю человеческий ракурс: саппорту тоже непросто. В моём кейсе это не про «вечные препирательства». До 07.07 у меня действительно было несколько эмоциональных контактов — за тон я извинился, дальше общаюсь строго официально и спокойно. Я не прошу для себя «льгот». Прошу одно из двух:
1. мотивированное письмо по сути с фактами и порядком обжалования, или
2. технический компромисс на 60 дней — read-only / Two-Key (без исходящих, под ручной верификацией).
Право банка расторгнуть договор (10.4.1) я признаю, но если сослались на 5.12 — логично отримати обоснование по сути, а не общую формулу. Для меня «быть людьми» — это как раз закрыть вопрос корректно: либо объяснить конкретно, либо дать безопасный испытательный режим. Если банк напишет мотивированно — приму и пойду дальше.
-
Virus_900
-
-
- Повідомлень: 29
- З нами з: 17.10.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 10 лис, 2025 20:14
Искатель написав:
З одного боку, пан Virus_900 трохи оживив гілку Монобанку.
З іншого, він надто зловживає гостинністю даного форуму. Бачу, що він має дуже багато вільного часу (можливо, пише з телефону під час відключень світла) і натхнення, але не розумію, яка користь з усієї цієї юридичної писанини.
Причина розриву - не вказана, не дивлячись на численні питання форумчан. Обматюкав Гороха - ну, так і скажи )) Але не думав, що це може бути причиною. Певно, є щось інше.. адже спочатку був розрив, а вже потім - емоції і все таке.
Коротше, закінчуйте тут флудити. Буде результат - відпишетесь.
Користі від всього цього поки що - нуль цілих, нуль десятих.
Дякую за зворотний зв’язок. Зауваження про «зловживання гостинністю» приймаю — далі писатиму коротко і лише за фактом результатів.
По суті:
• Банк послався на п. 5.12 (тон/взаємна повага). Конкретики (дата, цитати, акт) у відповіді не було.
• Емоції були до 07.07 — визнаю і вибачився; далі спілкуюся коректно. Нецензурної лексики/погроз не використовував.
• В застосунку не було етапу з пропозицією надати пояснення.
• Мій запит простий: або мотивований лист по суті з фактами та порядком оскарження, або безпечний технічний режим read-only / Two-Key на 60 днів (без вихідних операцій, з ручною верифікацією).
Щоб не розводити офтоп, беру паузу до офіційного результату (рішення банку/суд). Коли буде підсумок — коротко відпишуся.
-
Virus_900
-
-
- Повідомлень: 29
- З нами з: 17.10.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|