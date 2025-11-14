Virus_900 написав:
Продолжительность. Активная фаза спора — ≈2 месяца: 07.07.2025 → 11.09.2025.
Это не весь период обслуживания. Я многолетний клиент; до июля 2025 конфликтов не было.
«Красная линия». До 07.07 было несколько эмоционально резких контактов в чате/по телефону; в финальном письме от 11.09 банк сослался на п. 5.12 (форма/тон общения). «Плашки» финмониторинга в приложении не было.
Сейчас общаюсь официально и по фактам.
І все ж таки - думаю, що не тільки у мене а і у багатьох форумчан склалося враження, що ви щось не договорюєте, а конкретно - про період ваших взаємовідносин з банком - до 07.07. лише після якого ви стали "білим та пухнастим" Ви можете конкретно відповісти на питання - розкрити суть вашого формулювання "несколько эмоционально резких контактов в чате/по телефону" . Тобто конкретно - за якими питаннями це ви зверталися в чат/по телефону, і які саме дії співробітників вас змусили реагувати наскільки емиційно. Може ви соромитеся, що наприклад тоді були під дією якихось речовин, що вплинуло на вашу занадто емоційну реакцію, а відповідно і вплинуло на дії робітників банку. Або ви наприклад переходили на особистості по відношенню до співробітників банку або погрожували фізичною розправою або сексуальною наругою, абощо. Ну тобто дуже підозіло, що ви тут розписуєте цілі простирадла стосовно вашого процесу, але чомусь весь корінь, суть дій, за яким почався весь цей вроцес, ви сором'язливо приховуєте за однією єдиною фразою - "было несколько эмоционально резких контактов в чате/по телефону" То ж, можете розповісти детальніше - по яким саме питанням зверталися по працівників до 07.07, що саме вам відповідали, що ви їм потім емоційно, як ви кажете, відповідали? Бо може виявитися що ви тут такий зараз чемний, а на справді потрібно не вам в суд на банк подавати, а наприклад працівникам банку на вас, за наприклад приниження честі і гідності, або щодо погроз розправи, сексуального насильств або інших погроз?