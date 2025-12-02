Форуми / Народні рейтинги: Банки,

#<1 ... 273274275276 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку monobank 3.9 5 69 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 4% 3 2- Погане. Некомпетентне. 10% 7 3- Задовільне. Хотілося б краще. 14% 10 4- Добре. Як і повинно бути. 30% 21 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 41% 28 Всього голосів : 69 Додано: П'ят 14 лис, 2025 13:39 Virus_900 написав: Vatsyk написав: Неоднократно - ладно , понятно.



Но какая длительность такого общения?

Дл 07.07 - месяц? два месяца? полгода? год?

Или это весь период вашего обслуживания в МОНО?

Продолжительность. Активная фаза спора — ≈2 месяца: 07.07.2025 → 11.09.2025.

Это не весь период обслуживания. Я многолетний клиент; до июля 2025 конфликтов не было.

«Красная линия». До 07.07 было несколько эмоционально резких контактов в чате/по телефону; в финальном письме от 11.09 банк сослался на п. 5.12 (форма/тон общения). «Плашки» финмониторинга в приложении не было.

І все ж таки - думаю, що не тільки у мене а і у багатьох форумчан склалося враження, що ви щось не договорюєте, а конкретно - про період ваших взаємовідносин з банком - до 07.07. лише після якого ви стали "білим та пухнастим" Ви можете конкретно відповісти на питання - розкрити суть вашого формулювання "несколько эмоционально резких контактов в чате/по телефону" . Тобто конкретно - за якими питаннями це ви зверталися в чат/по телефону, і які саме дії співробітників вас змусили реагувати наскільки емиційно. Може ви соромитеся, що наприклад тоді були під дією якихось речовин, що вплинуло на вашу занадто емоційну реакцію, а відповідно і вплинуло на дії робітників банку. Або ви наприклад переходили на особистості по відношенню до співробітників банку або погрожували фізичною розправою або сексуальною наругою, абощо. Ну тобто дуже підозіло, що ви тут розписуєте цілі простирадла стосовно вашого процесу, але чомусь весь корінь, суть дій, за яким почався весь цей вроцес, ви сором'язливо приховуєте за однією єдиною фразою - "было несколько эмоционально резких контактов в чате/по телефону" То ж, можете розповісти детальніше - по яким саме питанням зверталися по працівників до 07.07, що саме вам відповідали, що ви їм потім емоційно, як ви кажете, відповідали? Бо може виявитися що ви тут такий зараз чемний, а на справді потрібно не вам в суд на банк подавати, а наприклад працівникам банку на вас, за наприклад приниження честі і гідності, або щодо погроз розправи, сексуального насильств або інших погроз?

Повідомлень: 1096 З нами з: 02.09.19 Подякував: 381 раз. Подякували: 74 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 гру, 2025 13:44 ⚠️ Хочу поділитися реальною історією спроби шахрайства через Monobank



Сьогодні з моєю мамою трапилась ситуація, яка може стосуватися кожного з нас. 2 години тому на її додаток Дія прийшло повідомлення про запит кредитної історії від Monobank. Такі повідомлення зазвичай приходять тоді, коли хтось оформлює кредит на ваше ім’я.



У моєї мами немає рахунку в Монобанку, тому ми одразу перевірили інформацію через сервіс УБКІ (безкоштовно 1 раз) — і дійсно, запит був зроблений.



Через 15 хвилин після надходження повідомлення в Дія ми звернулися до служби підтримки Monobank . Спочатку співробітник сказав, що жодного кредиту чи запиту вони не бачать. Але після того, як ми надали скріншот із УБКІ, банк провів повторну перевірку.



🕵️‍♂️ Що з’ясувалося:

На індивідуальний податковий номер моєї мами хтось зареєстрував рахунок у Монобанку.

Реєстрація була здійснена з чужого номеру телефону, який не належить моїй мамі.

Після створення такого фейкового аккаунта шахраї намагалися взяти кредит (на скільки успішно, поки що невідомо).

🔎 Що Monobank:

Першою порадою служби підтримки було звернутися мамі на гарячу лінію Монобанку і замінити контактний номер телефону для "її" рахунку на її власний. Я сказала, що це погана ідея так як тоді вона фактично погоджується з наявністю рахунку і кредитом. Після мого аргументу співробітниця банку швидко запропонувала пошукати інші шляхи вирішення. Але це треш.

По друге, спочатку мене запевнили, що кредит не було взято. Але під час останнього дзвінка це спростували.

Наразі Monobank проводить розслідування. Ми чекаємо на офіційну відповідь та деталі, як саме вдалося відкрити рахунок на людину без її відома (нікому документи вона не надсилала). Я також готуюся до того, що цей кредит "повісять" на мою маму.

❗ Висновок і порада всім

Негайно реагуйте на будь-які повідомлення про перевірку кредитної історії в додатку Дія.

Наполягайте на перевірці, навіть тоді, коли банк вам каже, що «нічого не видно».

Фіксуйте всі докази — скріншоти, час, повідомлення.

Оновлення: Монобанк звернувся з офіційною відповіддю. Якщо коротко, це була помилка ШІ. Деталі згодом.

Letusrock в ЖЭК, РЭС, .... вы даете копии документов, что мешает злоумышленникам ими воспользоваться для удаленного открытия счета/карты, возможно я чего-то не понимаю

Раньше для онбординга нужно было оригиналы документов показывать. Не знаю, как сейчас. Ну и тут от всей простыни пока что можно оставить "це була помилка ШІ". Видимо, AI брал и пора воевать со Скайнетом, а не ЖЭКом.

