|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 29 бер, 2026 16:14
Re: monobank
NFC для Дії необхідно, щоб упевнитися в наявності біометричного документу на руках...
Додано: Нед 29 бер, 2026 18:18
Re: monobank
Это когда такое изменение было? У тех, что я читал, NFC добавили только на этап генерирования ключа. А на стадии, собственно, подписи, наоборот, убрали проверку по фото и оставили только ввод кода. Правда, код теперь стал шестицифренным. Может и действительно весь ключ только из этого кода и состоит теперь...
Додано: Нед 29 бер, 2026 19:14
Изменение было сделано недавно, не скажу когда именно.
Но точно знаю, что теперь дія.підпис на устройстве без NFC даже не запускается, в привычной манере не упоминая даже полслова о том, в чём, собственно, проблема.
Я не знаю, как там реализован процесс шифрования, но знаю, как должно быть.
Ключ шифрования для подписи должен храниться в документе, который прикладывается к NFC. Его чип и подписывает хеш документа, не отдавая ключ в телефон/планшет (откуда его можно украсть). В идеале в чипе вообще не должно быть механизма, позволяющего ключ шифрования оттуда считать. Поэтому никакой генерации ключа быть не должно, ключ генерируется и записывается в чип один раз при изготовлении документа.
Код на входе в программу - это просто парольная защита приложения, никакого отношения к подписи не имеет.
Додано: Нед 29 бер, 2026 19:31
Абсолютно согласен. Но здесь нас поджидает очередная подстава.
Краем уха слышал, что при выдаче ИД-карты у неё дефолтный пин-код 2222, и поменять его нельзя. А это дополнительно ломает всю логику процесса эл.подписи. (тырим чужую ИД-карту, прикладываем, вводим известный пин-код, подписываем от имени левого чела)
(правда, слышал это до 2022. Может, что-то и поменялось. Может даже в лучшую сторону )
Востаннє редагувалось Driver в Нед 29 бер, 2026 19:32, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 29 бер, 2026 19:31
Re: monobank
Видимо, совсем на днях. Две недели назад у меня на смартфоне без NFC ещё было так:
А он тут при чём? Тот для общей защиты приложения. Я про код, который вводится на этапе подписи. Который раньше был 5 цифр + фото, а теперь просто 6 цифр. Может и он к подписи не имеет и его спрашивают по приколу. Но если другой ключ не хранится, то только этот код для подписи и остаётся.
Востаннє редагувалось moveton в Нед 29 бер, 2026 19:33, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 29 бер, 2026 19:32
Саме так. Тому вважаю, слід подати запит в банк на наявність механізму відзиву свого ключа із монобанку. Або як мінімум дізнатись термін дії поточного ключа, який вони згенерували для вашого імені (а ключ 100% має expiry date), і тоді, якщо закрити рахунок вже зараз, буде впевненість, що після цієї дати ніхто нічого не підпише.
А взагалі, такими шарашкіними конторами взагалі треба перестати користуватись. Що з мого боку вже і зроблено. Але мільйони(!) людей все ще обожнюють цей бренд.
Це лише пін-код, і дійсно, він до ключа не має жодного відношення. Ну, це лиш ширмочка до підпису, щоб уже геть зовсім нічого не лишати без вводу хоч якогось коду. Але це - не сам підпис. І це - кричуще невігластво! Або ж... так і було задумано? Така собі закладена бомба в майбутнє, якщо треба буде щось у громадян централізовано відібрати - ну там, сучасне розкуркулення запустять чи що (з влади станеться)...😠 Ключі фізосіб у банків та в держави (з дії) у руках. Все підпишуть за людей, і юридично все буде чисто.
Тому я принципово виступаю проти як дії, так і зашитих в різні банк.додатки ключів. Це нівелює саму суть електронного цифрового підпису. Більше того, це наче роблять із користувача інваліда: ну от уявіть, що це замість вас беруть ручку і підписують паперовий документ вашим підписом! Нечувано!
У підсумку: лише реальна наявність ЕЦП (КЕП) на руках дає контроль над тим, які документи дійсно підписані вами. Тому - ключ від Привату (або іншого джерела, яке вам доступне для генерації файлового ключа) маст хев для того, щоб бути впевненим у тому, що електронний підпис, який начебто належить вам (криптографічно), був поставлений на конкретний документ справді і безпосередньо вами.
Додано: Нед 29 бер, 2026 20:42
Re: monobank
Это и сейчас запускается. Чисто случайно создал новый Дию-підпис буквально за пару дней до обязательности NFC. Все работает. Чисто по коду (пину). Фотоверификацию не требует. Главное теперь я так понял из Дии на телефоне не выходить
Додано: Нед 29 бер, 2026 20:44
Re: monobank
В момент выдачи ID-карты сотрудник ДМС записывает PIN1, PIN2, PUK1, PUK2 коды. Обычно дают бумажку, чтобы на них ты записал эти коды и передал сотруднику. Но зачастую эти коды указывают стандартные.
Да, указанные коды обновить нельзя. Возможно, PIN1 и PIN2 можно изменить, если их заблокировать и потом разблокировать вводом PUK1 и PUK2.
Додано: Пон 30 бер, 2026 03:26
Я теж це помітив - спочатку все максимально спрощують, а потім починають "докручувати" безпеку.
Бо поки не з’являються реальні кейси шахрайства, всім здається що система ок. А як тільки починаються проблеми - одразу нові перевірки, обмеження і т.д.
Додано: Пон 30 бер, 2026 08:03
щоб на ID-картці був КЕП, його туди власник має записати в КНЕДП МВС України. це робить 1 з 1000 власників, окрема процедура. по дефолту на чіпі зберігається просто місце реєстрації, іменний стан і ще щось. і пін до чіпа змінюється в ДМС, як мінімум ви задаєте власні при отриманні картки (я особисто задавав і десь навіть є папірець з цими кодами, які всі придумані мною)
|