Додано: Нед 29 бер, 2026 19:32

M-Audio написав: Ну так, воно з самого початку функціонує таким чином. Але річ у тому, що це нівелює саму ідею електронного підпису. Коли приватний ключ стає відомим третій особі, це називається компроментацією, і в загальному випадку такий ключ підлягяє негайному маркуванню як вилучений, і подальшому перевипуску. А тут ключ з самого початку відомий не просто третій особі, а саме тій особі, яка з великою ймовірністю може бути опонентом чи навіть відповідачем в спорах з шахрайства, пов'язаного з використанням електроних засобів доступу.

moveton написав: Я про код, который вводится на этапе подписи. Который раньше был 5 цифр + фото, а теперь просто 6 цифр. Может и он к подписи не имеет и его спрашивают по приколу.



Саме так. Тому вважаю, слід подати запит в банк на наявність механізму відзиву свого ключа із монобанку. Або як мінімум дізнатись термін дії поточного ключа, який вони згенерували для вашого імені (а ключ 100% має expiry date), і тоді, якщо закрити рахунок вже зараз, буде впевненість, що після цієї дати ніхто нічого не підпише.А взагалі, такими шарашкіними конторами взагалі треба перестати користуватись. Що з мого боку вже і зроблено. Але мільйони(!) людей все ще обожнюють цей бренд.Це лише пін-код, і дійсно, він до ключа не має жодного відношення. Ну, це лиш ширмочка до підпису, щоб уже геть зовсім нічого не лишати без вводу хоч якогось коду. Але це - не сам підпис. І це - кричуще невігластво! Або ж... так і було задумано? Така собі закладена бомба в майбутнє, якщо треба буде щось у громадян централізовано відібрати - ну там, сучасне розкуркулення запустять чи що (з влади станеться)...😠 Ключі фізосіб у банків та в держави (з дії) у руках. Все підпишуть за людей, і юридично все буде чисто.Тому я принципово виступаю проти як дії, так і зашитих в різні банк.додатки ключів. Це нівелює саму суть електронного цифрового підпису. Більше того, це наче роблять із користувача інваліда: ну от уявіть, що це замість вас беруть ручку і підписують паперовий документ вашим підписом! Нечувано!У підсумку: лише реальна наявність ЕЦП (КЕП) на руках дає контроль над тим, які документи дійсно підписані вами. Тому - ключ від Привату (або іншого джерела, яке вам доступне для генерації файлового ключа) маст хев для того, щоб бути впевненим у тому, що електронний підпис, який начебто належить вам (криптографічно), був поставлений на конкретний документ справді і безпосередньо вами.