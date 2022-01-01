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Піреус Банк МКБ

Піреус Банк МКБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 06:19

Валюта

На момент хаоса переводы не работают,валюту отдают самую ветхую и 1991,1996,2001,2003,2006 годы. В МРбанке снимаю онли 2017,не агитирую.Киев.
sens
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Повідомлень: 12812
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Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 12:21

  sens написав:На момент хаоса переводы не работают,валюту отдают самую ветхую и 1991,1996,2001,2003,2006 годы. В МРбанке снимаю онли 2017,не агитирую.Киев.

100т. безкоштовно в місяць. та й з такими тарифами нехай в болотах у себе працюють.
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 14:05

Re: Піреус Банк МКБ

Підкажіть, у новому банкінгу (winbank.ua) або новому додатку є можливість конвертувати валюту?

P.S. Був неприємно здивований, що WinCard дають виключно новим клієнтам.

Л - Лояльність.
Rebel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 15:36

  Rebel написав:Підкажіть, у новому банкінгу (winbank.ua) або новому додатку є можливість конвертувати валюту?

P.S. Був неприємно здивований, що WinCard дають виключно новим клієнтам.

Л - Лояльність.

Обмін швидкий і буває цікавий курс.
Картку старим обіцяють з часом прикрутити також.
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 15:43

  Son of Sun написав:Картку старим обіцяють з часом прикрутити також.

У 2018 мені у відділенні обіцяли, що планують оновлення web ІБ, в першій половині 2019, що роботи вже йдуть і влітку/восени буде нова версія. У них все відбувається дуже повільно. Це як '+' так і '-'. :)
Rebel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 15:45

  Rebel написав:
  Son of Sun написав:Картку старим обіцяють з часом прикрутити також.

У 2018 мені у відділенні обіцяли, що планують оновлення web ІБ, в першій половині 2019, що роботи вже йдуть і влітку/восени буде нова версія. У них все відбувається дуже повільно. Це як '+' так і '-'. :)

Мені також з 2018 розказували, що новий банкінг вже тестують, і мають вже запустити для всіх.
Греки не дуже поспішають в житті. В той же час, позитивних моментів також вистачає в цій банці.
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 16:56

Re: Піреус Банк МКБ

Піреус начал віпуск винкард удаленно. Достаточно Дии и установленного приложения.
ol_zy
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