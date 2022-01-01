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Піреус Банк МКБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 28 січ, 2022 06:19
На момент хаоса переводы не работают,валюту отдают самую ветхую и 1991,1996,2001,2003,2006 годы. В МРбанке снимаю онли 2017,не агитирую.Киев.
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sens
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Додано: П'ят 28 січ, 2022 12:21
sens написав:
На момент хаоса переводы не работают,валюту отдают самую ветхую и 1991,1996,2001,2003,2006 годы. В МРбанке снимаю онли 2017,не агитирую.Киев.
100т. безкоштовно в місяць. та й з такими тарифами нехай в болотах у себе працюють.
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Son of Sun
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Додано: П'ят 28 січ, 2022 14:05
Підкажіть, у новому банкінгу (winbank.ua) або новому додатку є можливість конвертувати валюту?
P.S. Був неприємно здивований, що WinCard дають виключно новим клієнтам.
Л - Лояльність.
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Rebel
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Додано: П'ят 28 січ, 2022 15:36
Rebel написав:
Підкажіть, у новому банкінгу (winbank.ua) або новому додатку є можливість конвертувати валюту?
P.S. Був неприємно здивований, що WinCard дають виключно новим клієнтам.
Л - Лояльність.
Обмін швидкий і буває цікавий курс.
Картку старим обіцяють з часом прикрутити також.
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Son of Sun
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Додано: П'ят 28 січ, 2022 15:43
Son of Sun написав:
Картку старим обіцяють з часом прикрутити також.
У 2018 мені у відділенні обіцяли, що планують оновлення web ІБ, в першій половині 2019, що роботи вже йдуть і влітку/восени буде нова версія. У них все відбувається дуже повільно. Це як '+' так і '-'.
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Rebel
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Додано: П'ят 28 січ, 2022 15:45
Rebel написав: Son of Sun написав:
Картку старим обіцяють з часом прикрутити також.
У 2018 мені у відділенні обіцяли, що планують оновлення web ІБ, в першій половині 2019, що роботи вже йдуть і влітку/восени буде нова версія. У них все відбувається дуже повільно. Це як '+' так і '-'.
Мені також з 2018 розказували, що новий банкінг вже тестують, і мають вже запустити для всіх.
Греки не дуже поспішають в житті. В той же час, позитивних моментів також вистачає в цій банці.
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Son of Sun
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Додано: Пон 28 бер, 2022 16:56
Піреус начал віпуск винкард удаленно. Достаточно Дии и установленного приложения.
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ol_zy
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Додано: Вів 29 бер, 2022 06:37
Інформуємо вас, що у зв'язку з технічними причинами, призупинено роботу нашої реферальної програми. Ми робимо все можливе, щоб надати якісний сервіс і незабаром анонсуємо оновлену реферальну програму.
можно ли рассматривать WinCard как аналог нью от сибаса для оплаты коммуналки через некст или такой мсс у них неокешбечивается?
додаток того что неокешбечивается
0763, 1520, 1711, 1731, 1740, 1750, 1761, 1771, 1799, 2741, 2791, 2842, 4011, 4111, 4214, 4215, 4225, 4814,
4816, 4821, 4829, 4899, 4900, 5013, 5021, 5039, 5044, 5045, 5046, 5047, 5051, 5065, 5072, 5074, 5085, 5099,
5111, 5169, 5933, 5935, 5961-5969, 6010, 6012, 6022, 6023, 6025, 6026, 6028, 6051, 6211, 6300, 6513, 6540,
7261, 7273, 7276, 7277, 7278, 7299, 7311, 7321, 7338, 7339, 7342, 7361, 7372, 7375, 7802, 7392, 7393, 7394,
7399, 7523, 7622, 7623, 7692, 7699, 7994, 7995, 8111, 8211, 8220, 8241, 8244, 8249, 8299, 8351, 8398, 8641,
8651, 8661, 8675, 8699, 8734, 8911, 8931, 8999, 9211, 9222, 9223, 9311, 9399, 9402, 9405, 9405
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