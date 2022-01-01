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Піреус Банк МКБ

Піреус Банк МКБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1234>

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Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 06:19

Валюта

На момент хаоса переводы не работают,валюту отдают самую ветхую и 1991,1996,2001,2003,2006 годы. В МРбанке снимаю онли 2017,не агитирую.Киев.
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 12:21

  sens написав:На момент хаоса переводы не работают,валюту отдают самую ветхую и 1991,1996,2001,2003,2006 годы. В МРбанке снимаю онли 2017,не агитирую.Киев.

100т. безкоштовно в місяць. та й з такими тарифами нехай в болотах у себе працюють.
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 14:05

Re: Піреус Банк МКБ

Підкажіть, у новому банкінгу (winbank.ua) або новому додатку є можливість конвертувати валюту?

P.S. Був неприємно здивований, що WinCard дають виключно новим клієнтам.

Л - Лояльність.
Rebel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 15:36

  Rebel написав:Підкажіть, у новому банкінгу (winbank.ua) або новому додатку є можливість конвертувати валюту?

P.S. Був неприємно здивований, що WinCard дають виключно новим клієнтам.

Л - Лояльність.

Обмін швидкий і буває цікавий курс.
Картку старим обіцяють з часом прикрутити також.
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 15:43

  Son of Sun написав:Картку старим обіцяють з часом прикрутити також.

У 2018 мені у відділенні обіцяли, що планують оновлення web ІБ, в першій половині 2019, що роботи вже йдуть і влітку/восени буде нова версія. У них все відбувається дуже повільно. Це як '+' так і '-'. :)
Rebel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 15:45

  Rebel написав:
  Son of Sun написав:Картку старим обіцяють з часом прикрутити також.

У 2018 мені у відділенні обіцяли, що планують оновлення web ІБ, в першій половині 2019, що роботи вже йдуть і влітку/восени буде нова версія. У них все відбувається дуже повільно. Це як '+' так і '-'. :)

Мені також з 2018 розказували, що новий банкінг вже тестують, і мають вже запустити для всіх.
Греки не дуже поспішають в житті. В той же час, позитивних моментів також вистачає в цій банці.
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 16:56

Re: Піреус Банк МКБ

Піреус начал віпуск винкард удаленно. Достаточно Дии и установленного приложения.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 06:37

Re: Піреус Банк МКБ

Інформуємо вас, що у зв'язку з технічними причинами, призупинено роботу нашої реферальної програми. Ми робимо все можливе, щоб надати якісний сервіс і незабаром анонсуємо оновлену реферальну програму.

можно ли рассматривать WinCard как аналог нью от сибаса для оплаты коммуналки через некст или такой мсс у них неокешбечивается?
додаток того что неокешбечивается
0763, 1520, 1711, 1731, 1740, 1750, 1761, 1771, 1799, 2741, 2791, 2842, 4011, 4111, 4214, 4215, 4225, 4814,
4816, 4821, 4829, 4899, 4900, 5013, 5021, 5039, 5044, 5045, 5046, 5047, 5051, 5065, 5072, 5074, 5085, 5099,
5111, 5169, 5933, 5935, 5961-5969, 6010, 6012, 6022, 6023, 6025, 6026, 6028, 6051, 6211, 6300, 6513, 6540,
7261, 7273, 7276, 7277, 7278, 7299, 7311, 7321, 7338, 7339, 7342, 7361, 7372, 7375, 7802, 7392, 7393, 7394,
7399, 7523, 7622, 7623, 7692, 7699, 7994, 7995, 8111, 8211, 8220, 8241, 8244, 8249, 8299, 8351, 8398, 8641,
8651, 8661, 8675, 8699, 8734, 8911, 8931, 8999, 9211, 9222, 9223, 9311, 9399, 9402, 9405, 9405
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 07:06

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Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 11:32

  ol_zy написав:Піреус начал віпуск винкард удаленно. Достаточно Дии и установленного приложения.

Уже неделю пытаюсь как новый кл-т открыть удаленно оту ВинКард.
Дето с 3й попытки переустановки апликухи она увидела Дию.
Наконец поселфился и осталось подтвердить внесенные данные после полдня проверки и там увидел... шо перековеркали дату рождения. Решил не подписывать оту абракадабру и всьооо... после этого зайти в приложуху с Пн. я уже не могу -- пишет последние 2 дн, шо идут теХрабоТы. Саппорт чото лепечет, шо у них стандартная форма/шаблон для даты: день это месяц, а месяц -- эт день, исправить не могут :mrgreen:
У кого кривые руки с отображением даты у Дии или Пирата мне пофиг -- они достойны др. друга.

Шо делать, забить? Или есть кому/куда пенделя волшебного дать шобы всё на место стало?
Amethyst
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