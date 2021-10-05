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Піреус Банк МКБ

Піреус Банк МКБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1234

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1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
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2- Погане. Некомпетентне.
0
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3- Задовільне. Хотілося б краще.
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4- Добре. Як і повинно бути.
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5- Відмінне. Дуже сподобалося.
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Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 12:57

  Amethyst написав:Шо делать, забить? Или есть кому/куда пенделя волшебного дать шобы всё на место стало?

Самое простое - зарегистрироваться на другой номер телефона.
ramzes4
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Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 14:05

  Amethyst написав:
  ol_zy написав:Піреус начал віпуск винкард удаленно. Достаточно Дии и установленного приложения.

Уже неделю пытаюсь как новый кл-т открыть удаленно оту ВинКард.
Дето с 3й попытки переустановки апликухи она увидела Дию.
Наконец поселфился и осталось подтвердить внесенные данные после полдня проверки и там увидел... шо перековеркали дату рождения. Решил не подписывать оту абракадабру и всьооо... после этого зайти в приложуху с Пн. я уже не могу -- пишет последние 2 дн, шо идут теХрабоТы. Саппорт чото лепечет, шо у них стандартная форма/шаблон для даты: день это месяц, а месяц -- эт день, исправить не могут :mrgreen:
У кого кривые руки с отображением даты у Дии или Пирата мне пофиг -- они достойны др. друга.

Шо делать, забить? Или есть кому/куда пенделя волшебного дать шобы всё на место стало?

У моей знакомой (пробует зарегистрироваться с прошлой среды) - вначало все висло на этапе после третьей селфи. Позвонили в поддержку - те попросили прислать скрин. Прислали - сказали пробуйте все должно работать. Это было в пятницу. Попробовали - оно вообще виснет в самом начале даже до дии не доходит. Все по новой - письмо + скрин. В понедельник "Все поправили" пробуйте. Попробовали - опять виснет как в первый раз после третьего селфи колесико начинает крутится и надпись "Processing...". Новое письмо + скрин.
Похоже с волшебными пенделями тут напряг, ну и все ПО страшно сырое
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 14:14

Запустил регистрацию на др. номер
Пока все без проблем прошло.
Поселфился. Жду проверки данных
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 18:01

  Amethyst написав:
  ol_zy написав:Піреус начал віпуск винкард удаленно. Достаточно Дии и установленного приложения.

Уже неделю пытаюсь как новый кл-т открыть удаленно оту ВинКард.
Дето с 3й попытки переустановки апликухи она увидела Дию.
Наконец поселфился и осталось подтвердить внесенные данные после полдня проверки и там увидел... шо перековеркали дату рождения. Решил не подписывать оту абракадабру и всьооо... после этого зайти в приложуху с Пн. я уже не могу -- пишет последние 2 дн, шо идут теХрабоТы. Саппорт чото лепечет, шо у них стандартная форма/шаблон для даты: день это месяц, а месяц -- эт день, исправить не могут :mrgreen:
У кого кривые руки с отображением даты у Дии или Пирата мне пофиг -- они достойны др. друга.

Шо делать, забить? Или есть кому/куда пенделя волшебного дать шобы всё на место стало?

от чего не знаю, того не знаю у меня как-то оно быстро прошло, правда вроде было, что из дии не мог подписать, но на след. день попустило. У меня день в дате более 12 т.е. перепутать не смогли бы :).
ol_zy
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