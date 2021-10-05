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Піреус Банк МКБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 19 кві, 2022 12:57
Amethyst написав:
Шо делать, забить? Или есть кому/куда пенделя волшебного дать шобы всё на место стало?
Самое простое - зарегистрироваться на другой номер телефона.
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Додано: Вів 19 кві, 2022 14:05
Amethyst написав: ol_zy написав:
Піреус начал віпуск винкард удаленно. Достаточно Дии и установленного приложения.
Уже неделю пытаюсь как новый кл-т открыть удаленно оту ВинКард.
Дето с 3й попытки переустановки апликухи она увидела Дию.
Наконец поселфился и осталось подтвердить внесенные данные после полдня проверки и там увидел... шо перековеркали дату рождения. Решил не подписывать оту абракадабру и всьооо... после этого зайти в приложуху с Пн. я уже не могу -- пишет последние 2 дн, шо идут теХрабоТы. Саппорт чото лепечет, шо у них стандартная форма/шаблон для даты: день это месяц, а месяц -- эт день, исправить не могут
У кого кривые руки с отображением даты у Дии или Пирата мне пофиг -- они достойны др. друга.
Шо делать, забить? Или есть кому/куда пенделя волшебного дать шобы всё на место стало?
У моей знакомой (пробует зарегистрироваться с прошлой среды) - вначало все висло на этапе после третьей селфи. Позвонили в поддержку - те попросили прислать скрин. Прислали - сказали пробуйте все должно работать. Это было в пятницу. Попробовали - оно вообще виснет в самом начале даже до дии не доходит. Все по новой - письмо + скрин. В понедельник "Все поправили" пробуйте. Попробовали - опять виснет как в первый раз после третьего селфи колесико начинает крутится и надпись "Processing...". Новое письмо + скрин.
Похоже с волшебными пенделями тут напряг, ну и все ПО страшно сырое
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Додано: Вів 19 кві, 2022 14:14
Запустил регистрацию на др. номер
Пока все без проблем прошло.
Поселфился. Жду проверки данных
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Amethyst
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Додано: Вів 19 кві, 2022 18:01
Amethyst написав: ol_zy написав:
Піреус начал віпуск винкард удаленно. Достаточно Дии и установленного приложения.
Уже неделю пытаюсь как новый кл-т открыть удаленно оту ВинКард.
Дето с 3й попытки переустановки апликухи она увидела Дию.
Наконец поселфился и осталось подтвердить внесенные данные после полдня проверки и там увидел... шо перековеркали дату рождения. Решил не подписывать оту абракадабру и всьооо... после этого зайти в приложуху с Пн. я уже не могу -- пишет последние 2 дн, шо идут теХрабоТы. Саппорт чото лепечет, шо у них стандартная форма/шаблон для даты: день это месяц, а месяц -- эт день, исправить не могут
У кого кривые руки с отображением даты у Дии или Пирата мне пофиг -- они достойны др. друга.
Шо делать, забить? Или есть кому/куда пенделя волшебного дать шобы всё на место стало?
от чего не знаю, того не знаю у меня как-то оно быстро прошло, правда вроде было, что из дии не мог подписать, но на след. день попустило. У меня день в дате более 12 т.е. перепутать не смогли бы
.
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ol_zy
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Додано: Сер 20 кві, 2022 10:11
Amethyst написав:
Запустил регистрацию на др. номер
Пока все без проблем прошло.
Поселфился. Жду проверки данных
Тоже удалось сегодня зарегистрировать знакомую на другой номер телефона. Странная система
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Додано: Сер 20 кві, 2022 15:57
ol_zy написав: Amethyst написав:
увидел... шо перековеркали дату рождения. Решил не подписывать оту абракадабру и всьооо... после этого зайти в приложуху с Пн. я уже не могу -- пишет последние 2 дн, шо идут теХрабоТы. Саппорт чото лепечет, шо у них стандартная форма/шаблон для даты: день это месяц, а месяц -- эт день, исправить не могут
У кого кривые руки с отображением даты у Дии или Пирата мне пофиг -- они достойны др. друга.
Шо делать, забить? Или есть кому/куда пенделя волшебного дать шобы всё на место стало?
от чего не знаю, того не знаю у меня как-то оно быстро прошло, правда вроде было, что из дии не мог подписать, но на след. день попустило. У меня день в дате более 12 т.е. перепутать не смогли бы
.
У них я понимаю формат даты такой ММ.ЧЧ.ГГГГ
Когда открывала карту знакомая спецально обратил внимание - ее день рождения - 28 число. Так дата в анкете была написана как 04.28.1994
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Додано: Сер 20 кві, 2022 19:55
А где выписку по карте раздобыть онлайн в новом Винбанке?
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mikos
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Додано: Сер 20 кві, 2022 20:18
у меня он чето вообще не запускается, на 2 телефонах
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Додано: Сер 20 кві, 2022 20:28
mikos а никак, сам искал
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Додано: Сер 20 кві, 2022 20:59
Starter написав:
у меня он чето вообще не запускается, на 2 телефонах
Настройки разработчика на андроиде нужно отключить
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ramzes4
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