чуть лучше стало, на одном уже видна заставка)
какой однако капризный банк
нашел, он еще на magisk агриться
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 20 кві, 2022 21:22
Re: Піреус Банк МКБ
Додано: Нед 01 тра, 2022 16:21
народ, напишите как он считает кеш, деньги приходят какие-то?
на такое типа атб считает или посмотреть нельзя нигде что внутри твориться?)
Додано: Нед 01 тра, 2022 16:25
Вроде слова русские - а понять довольно трудно о чем вопросы. Пишите пожалуйста на понятном языке что вы именно хотите узнать. Подозреваю порядок начисления и отображения кешбека? Если да - то увидеть его начисление в разрезе отдельных трат нигде нельзя, только в момент выплаты (в первый рабочий день месяца) - вы увидите суммы выплаты и все. Аналогично у укрсиббанка - ничего не видно и капает только сумма. И все
|