RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Піреус Банк МКБ

Піреус Банк МКБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<12345

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Піреус Банк МКБ 0 5 0
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 0
Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 21:22

Re: Піреус Банк МКБ

  ramzes4 написав:Настройки разработчика на андроиде нужно отключить

чуть лучше стало, на одном уже видна заставка)
какой однако капризный банк

нашел, он еще на magisk агриться
Starter
 
Повідомлень: 211
З нами з: 01.12.18
Подякував: 20 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 16:21

народ, напишите как он считает кеш, деньги приходят какие-то?
на такое типа атб считает или посмотреть нельзя нигде что внутри твориться?)
Starter
 
Повідомлень: 211
З нами з: 01.12.18
Подякував: 20 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 16:25

  Starter написав:народ, напишите как он считает кеш, деньги приходят какие-то?
на такое типа атб считает или посмотреть нельзя нигде что внутри твориться?)

Вроде слова русские - а понять довольно трудно о чем вопросы. Пишите пожалуйста на понятном языке что вы именно хотите узнать. Подозреваю порядок начисления и отображения кешбека? Если да - то увидеть его начисление в разрезе отдельных трат нигде нельзя, только в момент выплаты (в первый рабочий день месяца) - вы увидите суммы выплаты и все. Аналогично у укрсиббанка - ничего не видно и капает только сумма. И все
WallNutPen
 
Повідомлень: 254
З нами з: 08.06.20
Подякував: 9 раз.
Подякували: 64 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 19:52

  Starter написав:народ, напишите как он считает кеш, деньги приходят какие-то?
на такое типа атб считает или посмотреть нельзя нигде что внутри твориться?)

Что внутри творится -можно.В морге после всрытия. А зачем оно вам надо?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7365
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 729 раз.
 
Профіль
  #<12345
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: melkh, moveton, ol_zy, sergia, Starter і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 249, 250, 251
WachtAmRhein » Суб 01 січ, 2022 00:45
2500 947162
Переглянути останнє повідомлення
Нед 01 тра, 2022 21:21
sergia
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 145, 146, 147
Vorlon » Суб 01 січ, 2022 08:20
1460 815336
Переглянути останнє повідомлення
Нед 01 тра, 2022 21:14
sergia
Банк Глобус 1 ... 8, 9, 10
cohan » Пон 10 січ, 2022 17:46
96 122934
Переглянути останнє повідомлення
Нед 01 тра, 2022 18:03
pfauter

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (2501)
01.05.2022 22:21
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.