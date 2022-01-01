Піреус Банк МКБ

Додано: Вів 24 тра, 2022 15:41

Пытался оформить Wincard, с учётом отмены кешбек программ во многих банках решил, что 2% (со многими исключениями) лучше, чем ничего. После загрузки документов через Дию, нескольких селфи и заполнения опросника, стал ожидать решения (хотя чего ожидать, это же не кредитка). В итоге пришло заветное пуш уведомление -"Вибачте! Нажаль, Ви не можете продовжувати он-лайн регистрацію у Піреус Банку." Позвонил на горячку - причину отказа они не видят, посоветовали обратиться в отделение. В отделении очень сильно удивились, посоветовали снова попробовать пройти регистрацию, мол, скорее всего был сбой в работе банкинга, непосредственно в отделении оформить отказались, сославшись на, что нет в наличии карт. В итоге, ничего не изменилось, выпала такая же ошибка. Отправил скриншот сотруднику, который меня консультировал ранее. Думал, что дело в загранпаспорте (в Дие у меня только он, обычного нет т.к. книжка) или потому что переселенец (ещё с 2014 года), но карту в БВР оформил без проблем в начале месяца. Вот такой вот цирк в этом банке)