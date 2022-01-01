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Піреус Банк МКБ

Піреус Банк МКБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Піреус Банк МКБ 0 5 0
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
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2- Погане. Некомпетентне.
0
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3- Задовільне. Хотілося б краще.
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0
4- Добре. Як і повинно бути.
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5- Відмінне. Дуже сподобалося.
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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 21:22

Re: Піреус Банк МКБ

  ramzes4 написав:Настройки разработчика на андроиде нужно отключить

чуть лучше стало, на одном уже видна заставка)
какой однако капризный банк

нашел, он еще на magisk агриться
Starter
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 16:21

народ, напишите как он считает кеш, деньги приходят какие-то?
на такое типа атб считает или посмотреть нельзя нигде что внутри твориться?)
Starter
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 16:25

  Starter написав:народ, напишите как он считает кеш, деньги приходят какие-то?
на такое типа атб считает или посмотреть нельзя нигде что внутри твориться?)

Вроде слова русские - а понять довольно трудно о чем вопросы. Пишите пожалуйста на понятном языке что вы именно хотите узнать. Подозреваю порядок начисления и отображения кешбека? Если да - то увидеть его начисление в разрезе отдельных трат нигде нельзя, только в момент выплаты (в первый рабочий день месяца) - вы увидите суммы выплаты и все. Аналогично у укрсиббанка - ничего не видно и капает только сумма. И все
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 19:52

  Starter написав:народ, напишите как он считает кеш, деньги приходят какие-то?
на такое типа атб считает или посмотреть нельзя нигде что внутри твориться?)

Что внутри творится -можно.В морге после всрытия. А зачем оно вам надо?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 03 тра, 2022 11:08

не видають в Києві на Білоруській 11 закінчившийся місяць тому депозит в долларах ( вірніше-знущаючись запропонували видати купюрою номіналом по 5 (сумму в межах дозволеної нацбанком)).
я розумію- воєнний стан і все таке(навіть не турбував їх на цю тему) . але коли інші банки (наприклад ідея-банк.ощадбанк) почали спокійно видавати валюту - ця псевдоіноземна організація так себе веде. не стидаючись брати гроші за обслуговування своїх річних гівнопакетів- яких я не потребую взагалі.
stellassvitonline
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 тра, 2022 00:03

  stellassvitonline написав:не видають в Києві на Білоруській 11 закінчившийся місяць тому депозит в долларах ( вірніше-знущаючись запропонували видати купюрою номіналом по 5 (сумму в межах дозволеної нацбанком)).
я розумію- воєнний стан і все таке(навіть не турбував їх на цю тему) . але коли інші банки (наприклад ідея-банк.ощадбанк) почали спокійно видавати валюту - ця псевдоіноземна організація так себе веде. не стидаючись брати гроші за обслуговування своїх річних гівнопакетів- яких я не потребую взагалі.


а подскажите что там Нацабанк дозволив по валюте?

за умов перераування у нацииональну по 29,25 или таки в долларах?
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 04 тра, 2022 07:20

  cohan написав:
  stellassvitonline написав:не видають в Києві на Білоруській 11 закінчившийся місяць тому депозит в долларах ( вірніше-знущаючись запропонували видати купюрою номіналом по 5 (сумму в межах дозволеної нацбанком)).
я розумію- воєнний стан і все таке(навіть не турбував їх на цю тему) . але коли інші банки (наприклад ідея-банк.ощадбанк) почали спокійно видавати валюту - ця псевдоіноземна організація так себе веде. не стидаючись брати гроші за обслуговування своїх річних гівнопакетів- яких я не потребую взагалі.


а подскажите что там Нацабанк дозволив по валюте?

за умов перераування у нацииональну по 29,25 или таки в долларах?


в день на клієнта можна зняти валюту в еквіваленті 100К грн
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Reso ... 1032022_58
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 тра, 2022 14:18

Re: Піреус Банк МКБ

Добрый день
Подскажите кто пользуется Wincard, какой с неё вывод без % есть?
Savage Mind
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Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 15:41

Пытался оформить Wincard, с учётом отмены кешбек программ во многих банках решил, что 2% (со многими исключениями) лучше, чем ничего. После загрузки документов через Дию, нескольких селфи и заполнения опросника, стал ожидать решения (хотя чего ожидать, это же не кредитка). В итоге пришло заветное пуш уведомление -"Вибачте! Нажаль, Ви не можете продовжувати он-лайн регистрацію у Піреус Банку." Позвонил на горячку - причину отказа они не видят, посоветовали обратиться в отделение. В отделении очень сильно удивились, посоветовали снова попробовать пройти регистрацию, мол, скорее всего был сбой в работе банкинга, непосредственно в отделении оформить отказались, сославшись на, что нет в наличии карт. В итоге, ничего не изменилось, выпала такая же ошибка. Отправил скриншот сотруднику, который меня консультировал ранее. Думал, что дело в загранпаспорте (в Дие у меня только он, обычного нет т.к. книжка) или потому что переселенец (ещё с 2014 года), но карту в БВР оформил без проблем в начале месяца. Вот такой вот цирк в этом банке)
lloydbanksua
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