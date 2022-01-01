Піреус Банк МКБ

Додано: Вів 24 тра, 2022 17:29

Это у них нормально. Все сырое. Работает через пень колода. Ошибки вылазят в самых разных местах и их по ходу не фиксят. Потому как спустя время вылазят они опять. Знакомая потратила дня четыре чтобы подать заявку. В итоге потом ещё с неделю ждала ответ - в приложении просто висела картинка типа все ок мы открываем вашу карту через несколько минут все будет совсем ок. В итоге начала письма поддержке, которая в итоге на третьем или четвертом письме сообщила что они виртуалку выдать ее могут поскольку по ее докам она в группе риска. По дебетке!!! Имеет кучу кредиток и дебеток других банков. Предложили для полной идентификации и якобы выдачи карты подъехать в ближайшее отделение до которого мягко говоря просто далеко (соседняя область). В общем у нее не срослось. Хотя у меня всё получилось и именно через дию с заграном. Но я подавался в самые первые дни как стали давать виртуалки. Потом у них с регистрацией стало явно хуже. Знаю ещё один кейс когда челу отказали в регистрации и предлагали тоже подъехать в отделение