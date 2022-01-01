чуть лучше стало, на одном уже видна заставка)
какой однако капризный банк
нашел, он еще на magisk агриться
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 20 кві, 2022 21:22
Re: Піреус Банк МКБ
Додано: Нед 01 тра, 2022 16:21
народ, напишите как он считает кеш, деньги приходят какие-то?
на такое типа атб считает или посмотреть нельзя нигде что внутри твориться?)
Додано: Нед 01 тра, 2022 16:25
Вроде слова русские - а понять довольно трудно о чем вопросы. Пишите пожалуйста на понятном языке что вы именно хотите узнать. Подозреваю порядок начисления и отображения кешбека? Если да - то увидеть его начисление в разрезе отдельных трат нигде нельзя, только в момент выплаты (в первый рабочий день месяца) - вы увидите суммы выплаты и все. Аналогично у укрсиббанка - ничего не видно и капает только сумма. И все
Додано: Нед 01 тра, 2022 19:52
Додано: Вів 03 тра, 2022 11:08
не видають в Києві на Білоруській 11 закінчившийся місяць тому депозит в долларах ( вірніше-знущаючись запропонували видати купюрою номіналом по 5 (сумму в межах дозволеної нацбанком)).
я розумію- воєнний стан і все таке(навіть не турбував їх на цю тему) . але коли інші банки (наприклад ідея-банк.ощадбанк) почали спокійно видавати валюту - ця псевдоіноземна організація так себе веде. не стидаючись брати гроші за обслуговування своїх річних гівнопакетів- яких я не потребую взагалі.
Додано: Сер 04 тра, 2022 00:03
а подскажите что там Нацабанк дозволив по валюте?
за умов перераування у нацииональну по 29,25 или таки в долларах?
Додано: Сер 04 тра, 2022 07:20
в день на клієнта можна зняти валюту в еквіваленті 100К грн
Додано: Чет 05 тра, 2022 14:18
Re: Піреус Банк МКБ
Добрый день
Подскажите кто пользуется Wincard, какой с неё вывод без % есть?
Додано: Вів 24 тра, 2022 15:41
Пытался оформить Wincard, с учётом отмены кешбек программ во многих банках решил, что 2% (со многими исключениями) лучше, чем ничего. После загрузки документов через Дию, нескольких селфи и заполнения опросника, стал ожидать решения (хотя чего ожидать, это же не кредитка). В итоге пришло заветное пуш уведомление -"Вибачте! Нажаль, Ви не можете продовжувати он-лайн регистрацію у Піреус Банку." Позвонил на горячку - причину отказа они не видят, посоветовали обратиться в отделение. В отделении очень сильно удивились, посоветовали снова попробовать пройти регистрацию, мол, скорее всего был сбой в работе банкинга, непосредственно в отделении оформить отказались, сославшись на, что нет в наличии карт. В итоге, ничего не изменилось, выпала такая же ошибка. Отправил скриншот сотруднику, который меня консультировал ранее. Думал, что дело в загранпаспорте (в Дие у меня только он, обычного нет т.к. книжка) или потому что переселенец (ещё с 2014 года), но карту в БВР оформил без проблем в начале месяца. Вот такой вот цирк в этом банке)
Додано: Вів 24 тра, 2022 17:29
Это у них нормально. Все сырое. Работает через пень колода. Ошибки вылазят в самых разных местах и их по ходу не фиксят. Потому как спустя время вылазят они опять. Знакомая потратила дня четыре чтобы подать заявку. В итоге потом ещё с неделю ждала ответ - в приложении просто висела картинка типа все ок мы открываем вашу карту через несколько минут все будет совсем ок. В итоге начала письма поддержке, которая в итоге на третьем или четвертом письме сообщила что они виртуалку выдать ее могут поскольку по ее докам она в группе риска. По дебетке!!! Имеет кучу кредиток и дебеток других банков. Предложили для полной идентификации и якобы выдачи карты подъехать в ближайшее отделение до которого мягко говоря просто далеко (соседняя область). В общем у нее не срослось. Хотя у меня всё получилось и именно через дию с заграном. Но я подавался в самые первые дни как стали давать виртуалки. Потом у них с регистрацией стало явно хуже. Знаю ещё один кейс когда челу отказали в регистрации и предлагали тоже подъехать в отделение
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