ну так що там, 2% новым есть?
эта карточка как вообще, что-то стоит в обслуживании?
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Додано: Сер 25 тра, 2022 13:12
Re: Піреус Банк МКБ
ну так що там, 2% новым есть?
эта карточка как вообще, что-то стоит в обслуживании?
Додано: Сер 25 тра, 2022 13:18
Открыл виртуалку в конце марта. Клиентом банки не был. Две выплаты кэшбека уже получил. Обслуживание бесплатное. Главное чтобы банка вам карту выпустила. На этом этапе как раз м.б. трудности (читайте предыдущие страницы).
Додано: Сер 25 тра, 2022 14:22
Re: Піреус Банк МКБ
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