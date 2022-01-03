RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Піреус Банк МКБ

Піреус Банк МКБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3456

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Піреус Банк МКБ 0 5 0
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 0
Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 13:12

Re: Піреус Банк МКБ

ну так що там, 2% новым есть?
эта карточка как вообще, что-то стоит в обслуживании?
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3875
З нами з: 27.09.19
Подякував: 92 раз.
Подякували: 322 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 13:18

  cohan написав:ну так що там, 2% новым есть?
эта карточка как вообще, что-то стоит в обслуживании?

Открыл виртуалку в конце марта. Клиентом банки не был. Две выплаты кэшбека уже получил. Обслуживание бесплатное. Главное чтобы банка вам карту выпустила. На этом этапе как раз м.б. трудности (читайте предыдущие страницы).
WallNutPen
 
Повідомлень: 359
З нами з: 08.06.20
Подякував: 10 раз.
Подякували: 87 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 14:22

Re: Піреус Банк МКБ

  Amethyst написав:Наконец поселфился

Як Вам це вдалось?
В мене щось ніяк на цій стадії ...
V2
4
 
Повідомлень: 7519
З нами з: 03.07.09
Подякував: 275 раз.
Подякували: 1262 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 3456
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur, Howl, ingtrans, klug, lubarec, pfauter, Vadim_ і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Січ 1, 2, 3, 4, 5
candidat » Вів 04 січ, 2022 10:09
40 4117
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 тра, 2022 14:10
pfauter
Креді Агріколь Банк 1, 2
x11 » Пон 03 січ, 2022 19:45
10 23171
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 тра, 2022 13:14
cohan
ПроКредит Банк 1, 2, 3, 4, 5
harry_ » Чет 27 січ, 2022 20:56
46 27022
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 тра, 2022 13:11
cohan

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ФОП (148)
25.05.2022 15:31
ПУМБ (1199)
25.05.2022 15:30
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.