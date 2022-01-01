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Піреус Банк МКБ

Піреус Банк МКБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Піреус Банк МКБ 0 5 0
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
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2- Погане. Некомпетентне.
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3- Задовільне. Хотілося б краще.
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4- Добре. Як і повинно бути.
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5- Відмінне. Дуже сподобалося.
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 13:12

Re: Піреус Банк МКБ

ну так що там, 2% новым есть?
эта карточка как вообще, что-то стоит в обслуживании?
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 13:18

  cohan написав:ну так що там, 2% новым есть?
эта карточка как вообще, что-то стоит в обслуживании?

Открыл виртуалку в конце марта. Клиентом банки не был. Две выплаты кэшбека уже получил. Обслуживание бесплатное. Главное чтобы банка вам карту выпустила. На этом этапе как раз м.б. трудности (читайте предыдущие страницы).
WallNutPen
 
Повідомлень: 362
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 23:17

  cohan написав:ну так що там, 2% новым есть?
эта карточка как вообще, что-то стоит в обслуживании?

походу не відкривають. Подавав заявку - глухо
Sain_повернувся
 
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